Priemyselný park v Rimavskej Sobote sa rozšíri na takmer 170 ha

Bratislava 20. decembra (TASR) - Výmera strategického územia priemyselného parku v Rimavskej Sobote sa z pôvodných necelých 165 hektárov (ha) rozrastie na takmer 170 ha. Vyplýva to z návrhu na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt "Priemyselný park Rimavská Sobota", ktorý v stredu schválila vláda. O zmenu požiadala štátna spoločnosť MH Invest, ktorá priemyselný park buduje.



"Predmetom žiadosti je zmena strategického územia investičného projektu zvýšením pôvodnej rozlohy o pozemky s celkovou výmerou 49.770 m2, pričom do strategického územia sa dopĺňajú pozemky s výmerou 266.024 m2 a vypúšťajú sa pozemky s výmerou 216.254 m2," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k materiálu. Celková rozloha pozemkov investičného projektu sa mení z 164,8 ha na 169,8 ha.



Schválená zmena strategického územia reaguje na potrebu doplnenia pozemkov potrebných na realizáciu externej infraštruktúry strategického územia. MH Invest odôvodnil navrhovanú zmenu potrebou úpravy umiestnenia realizovaných stavieb v nadväznosti na prípravné činnosti.



Priemyselný park v Rimavskej Sobote sa stane miestom expanzie nemeckej skupiny Winkelmann Group. Tá tu plánuje postaviť závod zameraný na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá. Očakávaná výška investície je minimálne 110 miliónov eur a vzniknúť by malo 450 nových pracovných miest. Spustenie výroby plánuje spoločnosť na začiatok roka 2025.