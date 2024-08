Priemyselný park vo Vranove nad Topľou sa môže rozšíriť o tri hektáre

Vranov nad Topľou 2. augusta (TASR) - Priemyselný park Ferovo vo Vranove nad Topľou sa môže rozšíriť o pozemky s výmerou tri hektáre. Nachádzajú sa v blízkosti parku v lokalite bývalej čistiarne odpadových vôd. Ako pre TASR uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, na základe dohody so samosprávou môže investor začať s projektovými prípravami na využitie tohto priestoru.



"V prípade, že to bude aktuálne, uzatvoríme riadnu nájomnú zmluvu. Následne sa môže začať aj výstavba. Nateraz tento areál ostáva otvorený. Občania ho využívajú ako oddychovú zónu, slúži im na prechádzky, chodia sa tam prechádzať so svojimi psami, a takto bude zatiaľ slúžiť aj naďalej," uviedol primátor.



Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte na júnovom rokovaní, podpísali zástupcovia samosprávy a spoločnosti ERNEO. Konateľ Juraj Soták uviedol, že okolie Vranova nad Topľou má potenciál na ďalší rozvoj aj pre región Zemplín.



"Sme presvedčení, že rozširovanie priemyselného parku o ďalších 16.000 - 20.000 štvorcových metrov má zmysel. Veríme, že v nasledujúcich dvoch rokoch pripravíme kompletnú technickú dokumentáciu a získame stavebné povolenia," konštatoval Soták.



Spoločnosť ERNEO v priemyselnom parku buduje halu s rozlohou 32.000 štvorcových metrov pre spoločnosť BDR Thermea Group, ktorá bude ukončená na jeseň tohto roku. Plánujú ešte dobudovať ďalších 8000 štvorcových metrov, pričom s výstavbou by chceli začať o rok.



"Ďalšia hala, ktorá súvisí s týmto memorandom, bude mať zložitejší proces, keďže musíme prejsť celým povoľovacím procesom až po stavebné povolenie," vysvetlil Soták. Do Vranova nad Topľou by chceli prilákať investorov aj z oblasti automobilového priemyslu či logistiky.