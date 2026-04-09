Priesaky v kunovskej priehrade si vyžadujú odborné riešenie a sanáciu
Vedľajšie využitie ako rybolov a rekreácia môže byť dočasne ovplyvnené.
Autor TASR
Senica 9. apríla (TASR) - Hladina vodnej nádrže Kunov je v súčasnosti znížená z preventívnych dôvodov. Dôvodom sú zistené priesaky v telese hrádze, ktoré si vyžadujú odborné riešenie a následnú sanáciu. Vedľajšie využitie ako rybolov a rekreácia môže byť dočasne ovplyvnené. TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
Overená organizácia na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu, Vodohospodárska výstavba, vykonáva špeciálne geofyzikálne merania v pozorovacích vrtoch na vzdušnej strane hrádze vodnej nádrže. „Boli namerané zvýšené filtračné rýchlosti podzemných vôd. Zvýšené rýchlosti môžu spôsobovať vymieľanie jemnozrnných častí zemín a následne zníženie stability hrádze,“ ozrejmil.
Z uvedeného dôvodu odporučila organizácia zníženie hladiny vody, aby došlo aj k zníženiu rýchlostí prúdenia. „Znížením hladiny v nádrži sa zníži vztlak v podloží priehrady a zároveň sa zníži rýchlosť prúdenia v podloží priehrady,“ uviedol hovorca
V prípade kunovskej nádrže teda podľa odborníkov nehrozí bezprostredné riziko havárie. „Do vyriešenia sanácie filtračnej anomálie v ľavostrannom zaviazaní je vodnú stavbu odporúčané prevádzkovať pri zníženej prevádzkovej hladine na úrovni 226 metrov nad morom,“ doplnil.
Hladinu bude možné regulovať aj v závislosti od množstva nasadených rýb v súčinnosti s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Senici. Konkrétne informácie je podľa podniku potrebné vyžiadať priamo od tejto organizácie
Dôvodom zníženia hladiny vody je podľa jeho slov zamedzenie rizika vymieľania jemnozrnných častí zemín, čo môže spôsobiť zníženie stability telesa hrádze. „Znížením hladiny v nádrži sa zníži vztlak v podloží priehrady a zároveň sa zníži rýchlosť prúdenia v podloží priehrady. Ide o nový technický problém, ktorý v čase revízie v minulých rokoch nebol diagnostikovaný,“ vysvetlil.
Hlavným účelom vodnej stavby je protipovodňová ochrana. Vedľajšie využitie ako rybolov a rekreácia môže byť podľa podniku dočasne ovplyvnené. „Ale v rámci bezpečnosti je potrebné vykonať tieto opatrenia,“ doplnil. Pred samotnou realizáciou opravy bude potrebné zabezpečiť inžinierskogeologický prieskum, na základe ktorého projektant navrhne technické riešenie.
Pravdepodobne pôjde o vybudovanie protipriesakového prvku, napríklad podzemná tesniaca stena, do podložia. „Všetko to závisí od analýzy všetkých podkladov, ktoré je potrebné poznať v rámci návrhu opravy,“ zhrnul.
Samotná realizácia si pravdepodobne vyžiada úplné vypustenie nádrže, a to mimo letnej sezóny. „Doba realizácie bude závisieť od samotného riešenia, časový rámec nie je možné odhadnúť. Realizácia závisí od vyčlenenia finančných prostriedkov a vysúťaženia zhotoviteľa stavby, časový rámec bude zadefinovaný v období plus šesť mesiacov,“ skonštatoval.
Spôsob financovania podľa neho v súčasnosti nie je možné definovať. „SVP aktívne komunikuje získavanie finančných prostriedkov na všetkých úrovniach,“ dodal. Priehrada by mala byť po ukončení opravy v prevádzkyschopnom stave.
