Podvodníci vlani útočili. Koľko percent ľudí sa snažili okradnúť?

Bratislava 8. júla (TASR) - Až 51 % ľudí na Slovensku má za uplynulých 12 mesiacov skúsenosť s pokusom o krádež peňazí z ich účtu. Prípadov s cieľom vylákať od nich citlivé bankové údaje medziročne výrazne pribudlo, čo deklaruje 47 % ľudí. Až 16 % opýtaných sa osobne stretlo s takýmto pokusom dokonca viac ako desaťkrát za rok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu vykonaného agentúrou Ipsos pre spoločnosť Home Credit Slovakia od 21. do 26. mája 2025 na vzorke 1011 respondentov.



Osem z desiatich Slovákov si myslí, že podvody sú premyslenejšie ako v minulosti, podviesť sa však nechali len štyria zo 100. Rovnaké heslá pre účty na sociálnych sieťach a v internetovom bankovníctve však používa až pätina Slovákov. Najviac pokusov o finančné podvody prichádza mailom, nesledujú SMS a sociálne siete.



Z roka na rok narastá počet podvodných praktík s cieľom vylákať od ľudí citlivé údaje týkajúce sa ich bankového účtu a okradnúť ich. Takmer polovica Slovákov (47 %) sa v prieskume pre spoločnosť Home Credit vyjadrila, že takýchto pokusov je výrazne viac ako pred rokom. Ďalšia takmer štvrtina hovorí, že ich je trochu viac a 15 % to vníma medziročne rovnako. Len šiesti zo 100 respondentov si myslia, že podvodov je menej.



„Ako ukázali dáta z prieskumu, 16 percent opýtaných sa za uplynulých 12 mesiacov stretlo s pokusom o podvod viac ako desaťkrát, ďalších 14 percent viac ako päťkrát, viac ako trikrát ďalšia skoro pätina ľudí a podobný počet bol s rovnými troma pokusmi o finančný podvod, čo sú naozaj vysoké čísla. Tri a viac podvodných pokusov teda zaznamenali až siedmi z desiatich opýtaných,“ hodnotí analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.



Najviac podvodov prichádza cez emaily, čo deklarovalo 45 % ľudí. Nasledovali SMS (33 %), sociálne siete (30 %), telefonáty (29 %) a kombináciu viacerých spôsobov uviedlo 14 % respondentov. Informácie z prieskumu hovoria o tom, že drvivá väčšina Slovákov sa podvodníkom nenechala nachytať.



„Väčšina ľudí, a to až dve tretiny, takéto praktiky ignorovala a neposkytli žiadne citlivé údaje. Ďalšia veľká skupina (44 %) zablokovala dané telefónne číslo, email či profil. Banku kontaktovalo 13 %, podviesť sa nechali štyria zo stovky Slovákov,“ priblížil Ondrušek.



Podľa vyjadrení respondentov v prieskume majú tri štvrtiny ľudí ku každému jednému účtu, či už na sociálnych sieťach alebo v online bankovníctve, iné heslo. Na druhej strane je tu 20 % takých, ktorí používajú rovnaké heslá aj pre viaceré účty. Aspoň raz ročne si mení heslo v internetovom či mobilnom bankovníctve 28 % opýtaných, rovnaný počet ľudí ho má stále rovnaké a nemení si ho vôbec, štyria z desiatich si ho menia podľa potreby.