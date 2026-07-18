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Prieskum: 63 % zákazníkov v SR plánuje pre clo obmedziť nákupy z Číny
Vyplýva to z prieskumu nákupného poradcu Heureka.
Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - Slováci si v posledných rokoch zvykli plniť virtuálne košíky na čínskych marketplaces, ako sú Temu, Shein a AliExpress. Plánované zavedenie fixného cla zo strany EÚ však môže s týmto trendom zásadne zamávať. Pre nový poplatok plánuje obmedziť nákupy z Číny takmer 63 % slovenských zákazníkov. Vyplýva to z prieskumu nákupného poradcu Heureka.
Čínske platformy sa na Slovensku tešia obrovskej popularite. V posledných 12 mesiacoch nakúpila na platforme Temu takmer polovica respondentov (49,6 %). Nasledovali AliExpress s 23,88 % a Shein s 10,9 %. Hlavným hnacím motorom pre tieto nákupy je pre Slovákov jednoznačne extrémne nízka cena. Ako hlavnú motiváciu ju v prieskume Heureky označilo až 88,01 % respondentov. Medzi najpopulárnejšie nákupné kategórie patria domáce potreby a doplnky (55 %), hobby predmety (45 %), elektronika (33,5 %) a módne doplnky (33 %).
Viac ako polovica respondentov (51,6 %) v prieskume uviedla, že na nich nakupuje raz za niekoľko mesiacov, zatiaľ čo necelá tretina (31,4 %) nakupuje niekoľkokrát mesačne.
Práve cenová citlivosť slovenských spotrebiteľov sa však môže čínskym gigantom vypomstiť. Pripravované pravidlo EÚ má zaviesť pevné clo vo výške troch eur na všetky malé zásielky v hodnote do 150 eur dovážané z krajín mimo EÚ. Väčšina domácich zákazníkov ho vníma ako citeľnú prekážku. Zmenu nákupného správania avizuje takmer 63 % ľudí. Pre 35,3 % respondentov je obmedzenie nákupov veľmi pravdepodobné a pre ďalších 27,5 % pomerne pravdepodobné. Naopak, pre necelú desatinu zákazníkov (9,8 %) nebude mať trojeurový poplatok nijaký vplyv a ich nákupné zvyklosti nezmení.
Prieskum ukázal, že nakupujúci sa najviac obávajú nízkej kvality a nedostatočnej bezpečnosti tovaru. Ako hlavnú obavu ich uviedlo 40 % respondentov. Viac ako štvrtina ľudí (27,5 %) naopak nemá nijaké obavy, čo zväčša zodpovedá aj ich skúsenostiam. Necelá polovica respondentov (44 %) totiž pri nákupe doteraz nenarazila na nijaký problém.
„Prieskum jasne ukazuje, že slovenský zákazník počúva na nízku cenu, ale zároveň je veľmi citlivý na akékoľvek dodatočné náklady. Fixný poplatok vo výške troch eur, ktorý môže pri lacných položkách predstavovať významnú časť ceny, funguje ako silná psychologická aj ekonomická bariéra. Bude veľmi zaujímavé sledovať, či ázijské platformy v reakcii na toto clo zmenia svoju logistickú stratégiu v Európe,“ dodal David Chmelař, šéf Heureka Group.
Prieskum sa uskutočnil na prelome júna a júla 2026. Do dotazníkového zberu dát sa zapojilo celkovo 2152 respondentov zo Slovenska, ktorí reprezentujú aktívnych používateľov internetu a online nakupujúcich. Najsilnejšie zastúpenou demografickou skupinou v prieskume boli ľudia vo veku 45 až 54 rokov (25,19 %), z hľadiska pohlavia prevažovali muži, ktorí tvorili 61,33 % zúčastnených.
Čínske platformy sa na Slovensku tešia obrovskej popularite. V posledných 12 mesiacoch nakúpila na platforme Temu takmer polovica respondentov (49,6 %). Nasledovali AliExpress s 23,88 % a Shein s 10,9 %. Hlavným hnacím motorom pre tieto nákupy je pre Slovákov jednoznačne extrémne nízka cena. Ako hlavnú motiváciu ju v prieskume Heureky označilo až 88,01 % respondentov. Medzi najpopulárnejšie nákupné kategórie patria domáce potreby a doplnky (55 %), hobby predmety (45 %), elektronika (33,5 %) a módne doplnky (33 %).
Viac ako polovica respondentov (51,6 %) v prieskume uviedla, že na nich nakupuje raz za niekoľko mesiacov, zatiaľ čo necelá tretina (31,4 %) nakupuje niekoľkokrát mesačne.
Práve cenová citlivosť slovenských spotrebiteľov sa však môže čínskym gigantom vypomstiť. Pripravované pravidlo EÚ má zaviesť pevné clo vo výške troch eur na všetky malé zásielky v hodnote do 150 eur dovážané z krajín mimo EÚ. Väčšina domácich zákazníkov ho vníma ako citeľnú prekážku. Zmenu nákupného správania avizuje takmer 63 % ľudí. Pre 35,3 % respondentov je obmedzenie nákupov veľmi pravdepodobné a pre ďalších 27,5 % pomerne pravdepodobné. Naopak, pre necelú desatinu zákazníkov (9,8 %) nebude mať trojeurový poplatok nijaký vplyv a ich nákupné zvyklosti nezmení.
Prieskum ukázal, že nakupujúci sa najviac obávajú nízkej kvality a nedostatočnej bezpečnosti tovaru. Ako hlavnú obavu ich uviedlo 40 % respondentov. Viac ako štvrtina ľudí (27,5 %) naopak nemá nijaké obavy, čo zväčša zodpovedá aj ich skúsenostiam. Necelá polovica respondentov (44 %) totiž pri nákupe doteraz nenarazila na nijaký problém.
„Prieskum jasne ukazuje, že slovenský zákazník počúva na nízku cenu, ale zároveň je veľmi citlivý na akékoľvek dodatočné náklady. Fixný poplatok vo výške troch eur, ktorý môže pri lacných položkách predstavovať významnú časť ceny, funguje ako silná psychologická aj ekonomická bariéra. Bude veľmi zaujímavé sledovať, či ázijské platformy v reakcii na toto clo zmenia svoju logistickú stratégiu v Európe,“ dodal David Chmelař, šéf Heureka Group.
Prieskum sa uskutočnil na prelome júna a júla 2026. Do dotazníkového zberu dát sa zapojilo celkovo 2152 respondentov zo Slovenska, ktorí reprezentujú aktívnych používateľov internetu a online nakupujúcich. Najsilnejšie zastúpenou demografickou skupinou v prieskume boli ľudia vo veku 45 až 54 rokov (25,19 %), z hľadiska pohlavia prevažovali muži, ktorí tvorili 61,33 % zúčastnených.