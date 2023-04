Prieskum: 68 % pracujúcich Slovákov si myslí, že v SR sa žije zle

Bratislava 26. apríla (TASR) - Väčšina slovenských pracujúcich (68 %) považuje život na Slovensku za zlý a neuspokojivý. Zvyšok respondentov (32 %) si naopak myslí, že sa v SR žije dobre. V Českej republike si približne 40 % opýtaných myslí, že sa tam žije zle. V stredu o tom informovala personálna agentúra Grafton na základe ich online prieskumu Analýza pracovného trhu, ktorý uskutočnila od 28. do 31. januára tohto roku medzi 1825 respondentmi.



Spokojnosť v zamestnaní však uvádza väčšina Slovákov, 47 % má radosť zo svojej práce a lásku či iný pozitívny citový vzťah ku svojmu zamestnaniu uviedlo ďalších 21 %. Neutrálny vzťah k svojej práci má 24 % opýtaných. Veľmi podobná situácia je aj v ČR, uviedla firma.



Lásku ku svojej práci najviac pociťujú zamestnanci z oblasti obchodu a marketingu (31 %) a najmenej ju pociťujú pracovníci z výroby, takzvané modré goliere (13 %). "Najčastejšie sú nespokojní pre výšku svojej mzdy, ďalším faktorom je stres, prepracovanosť a príliš vysoké nároky na prácu, ako aj nemožnosť kariérneho postupu," hovorí riaditeľ uvedenej firmy a Gi Group pre Slovensko a Česko Martin Malo.



Viac ako polovica pracovníkov (57 %) však udáva, že rutina je horšia ako stres a 41 % je presvedčených, že zmysluplnosť práce je dôležitejšia ako výška mzdy. Viac ako tri štvrtiny respondentov by chcelo zamestnávateľa, ktorému na nich záleží.



"Medzi najdôležitejšie potreby slovenských zamestnancov patrí tiež dobrý kolektív a práca, ktorá ich baví. Takmer tri štvrtiny pracovníkov má tieto potreby naplnené. Deficit však pozorujeme najmä u modrých golierov, z ktorých 37 percent uvádza, že takúto prácu nemajú," objasňuje Malo. Ďalšou požiadavkou zamestnancov je možnosť rozvíjať sa v práci.



Približne štyri percentá respondentov prišli o prácu a u pätiny dopytovaných došlo k prepúšťaniu medzi ich kolegami. U necelej štvrtiny došlo k zníženiu mzdy v priemere o desať percent a 12 % prišlo o pracovné výhody. Tri pätiny pracovníkov nezaznamenali žiadne z uvedených obmedzení.



Polovica zamestnancov obmedzila návštevu reštaurácií, pričom 48 % respondentov začalo šetriť nielen na energiách, no tiež na potravinách (45 %), uviedla firma. Najväčší problém zaplatiť účty majú modré goliere, po nich nasledujú zamestnanci z oblasti obchodu, marketingu a podnikových služieb. Viac ako tretina zamestnancov tiež bude mať problém zaplatiť si dovolenku, takmer štvrtina jazdí menej autom a 11 % bude mať problémy zaplatiť účty.



"Z nášho prieskumu tiež jasne vyplynulo, že pracovníci hľadajú v zamestnaní istotu. Preferujú pracovné miesto s pevným základom a stabilnou budúcnosťou, ako aj veľkú firmu s dobrým zázemím či zamestnávateľa s hodnotným produktom alebo službou. Istotu v zamestnaní však nemá, ale chce, tretina bielych golierov, 35 percent modrých golierov a 22 % zamestnancov z oblasti informačných technológií," uzavrel Malo.