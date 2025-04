Prieskum: 70 % ľudí so základným vzdelaním žijú od výplaty do výplaty

Bratislava 13. apríla (TASR) - Stupeň dosiahnutého vzdelania má vplyv aj na finančnú stabilitu, od výplaty do výplaty žije 70 % Slovákov so základným vzdelaním. Rozdiely sú viditeľné aj v oblasti vytvárania si pravidelnej finančnej rezervy či investovania. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý realizovala agentúra 2muse v období od 3. do 9. septembra 2024 na vzorke 1015 respondentov.



„Finančná stabilita sa do veľkej miery priamo úmerne odvíja od miery dosiahnutého vzdelania. Čím vyššie vzdelanie má človek, tým vo väčšej miere si peniaze odkladá alebo investuje. Dostatočnú finančnú rezervu má o štvrtinu viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí než ľudí so základným vzdelaním. Investuje dvojnásobne viac populácie s vysokoškolským diplomom než ľudí so základným vzdelaním,“ uviedla vedúca PR banky Linda Gáliková.



Z prieskumu vyplynulo, že finančnú rezervu má v potrebnej výške šiestich platov len tretina ľudí so základným vzdelaním a viac ako polovica vysokoškolsky vzdelaných Slovákov. Priemer je pritom na úrovni 40 % populácie. V prípade investovania sa forme zhodnocovania financií venuje štvrtina ľudí so základným vzdelaním a polovica s vysokou školou. Z celkovej populácie Slovákov pravidelne investuje v priemere viac ako tretina.