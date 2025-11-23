< sekcia Ekonomika
Prieskum: 77 % ľudí je spokojných s work-life balansom
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Celkovo 77 % zamestnancov na Slovensku je spokojných s tým, ako majú rozdelený čas na pracovný a súkromný život. V prípade odvetví sú najviac spokojní s rozdelením pracovného a súkromného života ľudia v zdravotníctve či školstve, a to 84 %. Medzi skúsenými remeselníkmi alebo vedúcimi pracovníkmi vo výrobe je to 64 %. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex od spoločnosti Alma Career Slovakia, ktorý sa uskutočnil v septembri 2025 na vzorke 1007 zamestnancov na Slovensku.
Pracovníci v zdravotníctve a školstve však boli menej optimistickí pri hodnotení, či im práca priamo umožňuje udržať rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. S týmto tvrdením súhlasili tri štvrtiny z nich. Najväčšie možnosti v tejto sfére vnímajú ľudia na administratívnych pozíciách.
Spoločnosť spresnila, že ak má mať zamestnanec možnosť nastaviť si rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, tak firma musí rešpektovať jeho súkromný čas. Rozdiely sú totiž viditeľné aj medzi generáciami, keď mladí už nechcú obetovať práci toľko času ako ich starší kolegovia, ktorí často vybavujú pracovné povinnosti cez víkend alebo počas dovolenky. Celkovo 78 % ľudí uviedlo, že firma, v ktorej pracujú, rešpektuje ich súkromný život. Najvýraznejšie to vnímajú zamestnanci v školstve a zdravotníctve, konkrétne 93 %. Najmenšia časť, ktorá to tak pociťuje, je skupina manuálne pracujúcich bez odbornej kvalifikácie.
„Hoci súčasná doba kladie veľký tlak na výkon, udržať si rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom je dôležité nielen pre pracujúcich, ale aj pre zamestnávateľov. Preťaženie môže spôsobiť zdravotné problémy a časté absencie zamestnancov nie sú prospešné ani pre firmu,“ dodala spoločnosť.
