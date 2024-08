Prieskum: Až 77 % Slovákov má skúsenosti s nakupovaním cez internet

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slováci si obľúbili nakupovanie cez internet, pričom populárne sú aj online trhoviská. Podľa prieskumu Perfect Crowd 2024 pre platformu Allegro je využívanie online trhovísk na Slovensku mimoriadne rozšírené, až 77 % ľudí má skúsenosti s týmto typom nakupovania. Najviac ich lákajú ceny (44 %), široká ponuka (37 %), recenzie produktov (35 %) a ponuka z celej Európy (31 %).



Pre slovenských zákazníkov je online nakupovanie atraktívne najmä pre pohodlie z domu (62 %) a úsporu času (56 %). Pri nákupe drahších položiek ako mobilné telefóny, elektronika a dovolenky si Slováci dávajú na porovnanie a zváženie dostatok času, pričom 50 % nákupov nad 1000 eur je zvažovaných viac ako mesiac. Podľa prieskumu 98 % nakupujúcich tvrdí, že zvykne porovnávať ceny a 30 % ich porovnáva vždy.



Podľa ankety by 79 % respondentov nakúpilo v internetovom obchode s najlepšou cenou, ak by predajcovi dôverovali. Až 57 % respondentov považuje za najdôležitejšie bezpečné a dobre známe možnosti platby a rovnaké percento oceňuje bezplatné doručenie a vrátenie tovaru.



Väčšina (61 %) Slovákov platí za nákupy online kartou. Bežná je aj platba na dobierku (38 %). Tretina využíva platobnú bránu a takmer pätina má platobnú kartu uloženú v aplikácii e-shopu. Ľudia s vyšším vzdelaním častejšie využívajú platby kartou (76 %), zatiaľ čo ľudia s nižším vzdelaním častejšie platia dobierkou.



Recenzie zákazníkov tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní dôvery slovenských zákazníkov a ovplyvňujú ich nákupné rozhodnutia. Až 86 % zákazníkov by zvážilo nákup produktov od online predajcov, ktoré ešte nevyskúšali, ak by vedeli, že tak robia aj iní ľudia.



Slováci podľa prieskumu využívajú aj zahraničné e-shopy. Najviac, až 77 % slovenských zákazníkov vyskúšalo české e-shopy, a to najmä pre ceny a zľavy. Medzi Slovákmi sú obľúbené aj poľské (37 %), rakúske (22 %) a maďarské e-shopy (16 %).



Internetové trhovisko je digitálna platforma, na ktorej rôzni predajcovia ponúkajú širokú škálu svojich produktov a služieb, pričom zákazníci môžu porovnávať ceny, čítať recenzie, využívať exkluzívne ponuky a nakupovať z pohodlia domova.