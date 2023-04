Prieskum: 8% rakúskych pracujúcich obyvateľov je ohrozených chudobou

Viedeň 29. apríla (TASR) - Takmer 15 % obyvateľov Rakúska bolo v uplynulom roku ohrozených chudobou. Vplýva to z údajov z prieskumu o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2022. Problém sa netýka iba ľudí bez zamestnania a pracovníkov na čiastočné záväzky. Len v spolkovej krajine Dolné Rakúsko evidovali približne 50.000 "chudobných pracujúcich", čo zodpovedá siedmim percentám tamojšej pracovnej sily. TASR správu prevzala z portálu orf.at



Osem percent pracujúcich v Rakúsku sa považuje za pracujúcich chudobných, hoci mali prácu aspoň šesť mesiacov v roku. Medzi samostatne zárobkovo činnými osobami je tento podiel dvakrát vyšší. V skupine pracujúcich na čiastočný úväzok počas celého roka to bolo 10 % a medzi pracujúcimi na plný úväzok počas celého roka 7 %.



V celoštátnom meradle je podiel pracujúcich chudobných mimoriadne vysoký medzi ľuďmi, ktorí nemajú rakúske občianstvo (20 %), a osamelými rodičmi (27 %).



Fenomén pracujúcej chudoby možno pozorovať predovšetkým v odvetviach s nízkymi mzdami. Okrem cestovného ruchu a gastronómie sú zasiahnuté napríklad poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj časť sociálnych služieb.



Za ohrozených chudobou sa považujú v Rakúsku osoby, ktoré majú k dispozícii menej ako 1392 eur mesačne. Sumu zahŕňa nielen mzdu, ale aj dôchodky a sociálne dávky po odpočítaní daní a odvodov alebo dávky, ako napríklad výživné.



Hranica chudoby sa zvyšuje s počtom členov domácnosti. S jedným dospelým a jedným dieťaťom je to 1810 eur, s dvoma dospelými 2088 eur, s dvoma dospelými s jedným dieťaťom 2506 eur.