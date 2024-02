PRIESKUM: 90 % Slovákov chápe, že život musí byť udržateľný

Bratislava 1. februára (OTS) - Slováci v posledných rokoch dôslednejšie triedia odpad, šetria vodou a energiami. Rastie tiež skupina ľudí, ktorí do snahy znižovať dopady svojej spotreby neváhajú investovať čas a peniaze. Je tu však aj významná časť tých, ktorí na zmenu svojho správania nevidia dôvod.Environmentálne postoje Slovákov sa rozhodla preskúmať spoločnosť SPAK-EKO, a.s. Rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu sa zúčastnilo celkovo 2500 respondentov zo všetkých krajov a vekových skupín.,“ sumarizuje výsledky prieskumu. Rovných 80 % zároveň chápe, že by sa mali na tejto zmene podieľať aj osobne.. Pätina Slovákov zároveň nechce na svojom prístupe meniť nič alebo takmer nič, pretože sa domnievajú, že by to ničomu nepomohlo, problematika udržateľnosti ich nezaujíma, alebo situáciu nepovažujú až za takú zlú.Foto:Unsplash.com/Markus Spiske“ konštatuje M. Jurkovič.Čo sa týka konkrétnych opatrení, Slováci v posledných rokoch najviac zmenili svoj prístup k triedenému zberu a spotrebe energií. „“ pokračuje M. Jurkovič.Dve tretiny Slovákov uviedli, že triedia odpad dôslednejšie (66,5%) a zároveň šetria vodu a energie (66,52%). Niečo menej ako polovica (44%) kúri na nižšiu teplotu, nepoužíva sušičku a snaží sa nakupovať menej oblečenia.Približne tretina viac používa MHD (35%), jazdí na bicykli, či chodí peši, snaží sa menej nakupovať (30,56%), ako i používa menej chémie v domácnosti (28%).Produkty s označením organic, bio, eco nakupuje 10,08% a biopotraviny 8,96% Slovákov.Slováci vyjadrili aj svoje postoje k voľne pohodenému odpadu. Vo svojom okolí si najviac všímajú plasty (56,4%), nasleduje papier (17,8%) a cigaretové ohorky (6,2%).Plastový odpad vnímajú zároveň aj ako najškodlivejší (81%), nasledujú ohorky (52%).