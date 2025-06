Prieskum: AI aktívne využíva iba 34 % ľudí vo veku 14 až 79 rokov

Bratislava 8. júna (TASR) - Umelú inteligenciu (AI) aktívne využíva na Slovensku len 34 % ľudí vo veku od 14 do 79 rokov, čo je 1,5 milióna Slovákov. Najviac ju využívajú muži, a to celkovo 56 %. Naopak, medzi tými, ktorí o AI nikdy nepočuli, prevládajú ženy, konkrétne 55 %, a 72 % ľudí nad 50 rokov. Vyplýva to z prieskumu Asociácie pre umelú inteligenciu (ASAI), ktorý realizovala agentúra Median SK za prvý kvartál 2025.



„Diskusia o AI sa na Slovensku príliš dlho točila len okolo technológií. Dnes vieme, že ide o životnú tému - o prístup, sebavedomie a kompetencie naprieč celou populáciou. Ak polovica spoločnosti k AI nemá prístup, podkopávame vlastnú budúcnosť,“ uviedla členka predsedníctva ASAI Miroslava Šáchová s tým, že štát aj firmy by to mali systematicky riešiť, inak sa tým ohrozí konkurencieschopnosť krajiny či efektivita pracovného trhu.



Najväčšími užívateľmi platených verzií AI sú muži (71 %) a ľudia vo veku 20 až 49 rokov (84 %). ASAI zároveň predstavila návrhy, ako znížiť rozdiely v používaní AI medzi generáciami. Odporúča zaviesť napríklad vzdelávací cyklus pre ženy na budovanie AI kompetencií, školenia pre lídrov vo firmách a vzdelávanie v rámci rozvoja talentov v spoločnostiach či školu budúcnosti pre deti a rodičov, ktorá by spájala AI s podnikavosťou a kritickým myslením.



„Ak nezareagujeme systémovo, prehĺbime digitálnu priepasť medzi skupinami v populácii a medzi Slovenskom a zvyškom sveta. Teraz je ten moment, keď máme dáta aj plán, ako to uchopiť,“ uzavrela výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.