PRIESKUM: Aj na základe benefitov sa ľudia rozhodujú, či zmenia prácu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Najmenej benefitov ponúkajú firmy zamestnancom v Prešovskom kraji.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Pracovné benefity môžu byť popri mzde dôležitým faktorom na prilákanie a udržanie talentov. Benefity vo forme financií alebo voľného času považuje 29 % ľudí za kľúčové a aj podľa nich sa rozhoduje, či zmení prácu. Vyplýva to zo zamestnaneckého prieskumu JobsIndex a dát portálu Platy.sk, ktorý zverejnila spoločnosť Alma Career.

Firmy najčastejšie ponúkajú okrem zákonných benefitov na stravovanie či príspevku na rekreáciu aj občerstvenie na pracovisku, ktoré môže využívať 43 % zamestnancov. Ďalej je to flexibilná pracovná doba a firmou organizované kurzy či vzdelávanie, tieto benefity uviedlo 40 % pracovníkov. Príspevok na dôchodkové, respektíve životné pripoistenie ponúka 34 %, príspevky alebo poukážky na šport a kultúru či zľavu na firemné výrobky a služby zase 33 % spoločností. Firmou platený telefón dáva ako benefit 30 % spoločností.

Na druhej strane, najžiadanejšími benefitmi sú u zamestnancov tie časové a finančné. Nadštandardnú zdravotnú starostlivosť by si želalo 53 % pracovníkov, pričom tento pracovný benefit je v súčasnosti dostupný približne pre desatinu Slovákov. Najviac požadujú zamestnanci viac dní dovolenky, týždeň navyše má k dispozícii 18 % a ďalších 59 % by ho jednoznačne uvítalo. Dva a viac týždňov dovolenky navyše má desať percent ľudí, pričom takýto benefit by chcelo mať 64 % pracovníkov. Spolu považujú dovolenku navyše za dôležitý benefit až tri štvrtiny ľudí.

Okrem toho sú veľmi žiadané aj voľné dni na lekárske ošetrenie či preplácanie pracovnej neschopnosti, a to pre 49 % zamestnancov. Skrátený pracovný týždeň by privítalo 48 %, možnosť bonusov a prémií podľa dosiahnutých výsledkov či príspevok na dopravu do zamestnania zase 51 % zamestnancov. Dostupnosť benefitov sa líši aj z pohľadu regiónov, ich širšiu ponuku nájdu ľudia tam, kde je viac pracovných príležitostí a vyššie mzdy. Na benefity je najbohatší Bratislavský kraj, ktorý ponúka prácu z domu, flexibilný pracovný čas, platené zdravotné voľno alebo vzdelávanie. Súvisí to však aj s pracovnými pozíciami, keďže najčastejšie sa to týka administratívnej, obchodnej a marketingovej činnosti.

V prípade príspevkov na dôchodkové sporenie, kultúru, šport alebo dopravu do zamestnania však nie sú až také výrazné rozdiely medzi Bratislavským krajom a inými regiónmi. Najmenej benefitov ponúkajú firmy zamestnancom v Prešovskom kraji. Benefity sa tiež líšia aj podľa typu pracovnej pozície, naviac ich dlhodobo využívajú manažéri, ale aj kvalifikovaní technickí zamestnanci. Najmenej ich majú pomocní pracovníci.
