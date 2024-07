Prieskum: Akciové trhy budú v 3. štvrťroku rásť

Bratislava 18. júla (TASR) - Najväčšia časť respondentov (43,6 %) v aktuálnom prieskume medzi klientmi Saxo Bank očakáva, že akciové trhy v 3. štvrťroku porastú. Najoptimistickejší sú mladí do 35 rokov. Podiel tých, ktorí očakávajú, že trh zostane stabilný, sa však oproti 2. kvartálu takmer zdvojnásobil, a to z 15,2 % na 29,8 %.



"Nárast podielu tých, ktorí očakávajú stabilitu, môže signalizovať dve veci. Jednou z nich je, že severná pologuľa odchádza na dovolenky, čo by mohlo signalizovať nižší pohyb na trhoch. Po druhé to môžu byť klienti, ktorí boli predtým veľmi pozitívni a teraz začínajú vidieť na obzore mraky neistoty," zhodnotil hlavný akciový stratég spoločnosti Saxo Peter Garnry.



Najväčšia časť respondentov v prieskume označila geopolitické napätie (42,9 %) a úrokové sadzby (37,1 %) za primárne faktory, ktoré pravdepodobne ovplyvnia ich investičné stratégie v nasledujúcich troch mesiacoch. Zásadnú úlohu zohrávajú aj blížiace sa voľby v USA, ktoré za významný vplyv považuje 32,8 % opýtaných.



Zo všetkých vekových skupín sú ohľadom ďalšieho vývoja akciových trhov najpesimistickejší najstarší investori nad 76 rokov. Aj z nich však očakáva ďalší rast trhov viac respondentov ako pokles. Naopak, optimistických je takmer 60 % investorov pod 35 rokov.



Stále najviac, takmer tretina opýtaných považuje informačné technológie za najvýkonnejší sektor. Ide o mierny pokles optimizmu v porovnaní s minulým štvrťrokom, keď túto oblasť preferovalo 33,7 % respondentov. Vysoké očakávania vyvoláva sektor zdravotnej starostlivosti, ktorého počet priaznivcov výrazne vzrástol zo 6 % na vyše 16 %.



Naopak, najväčší pokles očakávajú investori v energetike. V minulom štvrťroku bol tento sektor ešte druhým najpreferovanejším na úrovni 17,4 %. V aktuálnom kvartáli však klesol podiel jeho priaznivcov na 6,4 %.



Pokiaľ ide o regionálnu výkonnosť, Severná Amerika zostáva regiónom, voči ktorému sú respondenti prieskumu najoptimistickejší. Verí mu 47,6 % opýtaných. V Európe optimizmus výrazne vzrástol na 22,4 % a starý kontinent tak obsadil druhú priečku. Išlo pritom o jediný región, ktorého podpora v prieskume oproti 2. štvrťroku vzrástla.