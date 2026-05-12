< sekcia Ekonomika
Prieskum: Ako majú páry na Slovensku rozdelené financie?
Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sú Slováci a Slovenky v partnerskom vzťahu vždy úplne transparentní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. mája (TASR) - Približne tretina Slovákov a Sloveniek, ktorí žijú v domácnosti s partnerom alebo partnerkou, má všetky svoje financie spoločné. Žiadne spoločné peniaze vo vzťahu nemá rovnako približne tretina ľudí. Zvyšná tretina uvádza, že časť prostriedkov zdieľa a časť si spravuje každý sám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365.bank.
„Spoločný účet alebo rozpočet prinášajú prehľad a jednoduchšiu organizáciu bežných výdavkov domácnosti, zatiaľ čo oddelené prostriedky umožňujú každému z partnerov zachovať si určitú finančnú nezávislosť a slobodu rozhodovania,“ zhodnotila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.
„Odporúčame klientom kombinovať oba prístupy - mať spoločný účet na spoločné výdavky, a zároveň si ponechať vlastné prostriedky na osobné potreby. Takéto nastavenie pomáha predchádzať nedorozumeniam a uľahčuje plánovanie spoločných aj individuálnych cieľov,“ doplnila.
Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sú Slováci a Slovenky v partnerskom vzťahu vždy úplne transparentní. Takmer každý tretí priznáva, že má aj financie, o ktorých ten druhý nevie. To, či partneri pred sebou skrývajú časť svojich peňazí, sa podľa prieskumu výrazne nelíši medzi pohlaviami, v závislosti od veku, regiónu či vzdelania.
Slováci si často nechávajú pre seba aj to, ako so svojimi financiami nakladajú. Nejaký svoj výdavok alebo nákup už niekedy pred partnerom zatajilo 40 % respondentov. Najmenej k tomu dochádza medzi mladými vo veku 18 až 35 rokov, kde túto skúsenosť v prieskume uviedlo menej ako 30 % opýtaných. Medzi mužmi a ženami sa výraznejší rozdiel neukázal.
„Spoločný účet alebo rozpočet prinášajú prehľad a jednoduchšiu organizáciu bežných výdavkov domácnosti, zatiaľ čo oddelené prostriedky umožňujú každému z partnerov zachovať si určitú finančnú nezávislosť a slobodu rozhodovania,“ zhodnotila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.
„Odporúčame klientom kombinovať oba prístupy - mať spoločný účet na spoločné výdavky, a zároveň si ponechať vlastné prostriedky na osobné potreby. Takéto nastavenie pomáha predchádzať nedorozumeniam a uľahčuje plánovanie spoločných aj individuálnych cieľov,“ doplnila.
Prieskum tiež odhalil, že vo finančných otázkach nie sú Slováci a Slovenky v partnerskom vzťahu vždy úplne transparentní. Takmer každý tretí priznáva, že má aj financie, o ktorých ten druhý nevie. To, či partneri pred sebou skrývajú časť svojich peňazí, sa podľa prieskumu výrazne nelíši medzi pohlaviami, v závislosti od veku, regiónu či vzdelania.
Slováci si často nechávajú pre seba aj to, ako so svojimi financiami nakladajú. Nejaký svoj výdavok alebo nákup už niekedy pred partnerom zatajilo 40 % respondentov. Najmenej k tomu dochádza medzi mladými vo veku 18 až 35 rokov, kde túto skúsenosť v prieskume uviedlo menej ako 30 % opýtaných. Medzi mužmi a ženami sa výraznejší rozdiel neukázal.