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Prieskum: Ako Rusi hodnotia stav ekonomiky?
Názor, že hospodárska situácia sa v oblasti, kde žijú, zhoršuje, vyjadrilo 60 % účastníkov prieskumu.
Autor TASR
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Moskva 30. júna (TASR) - Pesimizmus pri hodnotení stavu ekonomiky dosiahol v Rusku najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov a podľa väčšiny obyvateľov sa životná úroveň zhoršuje, oznámil v utorok americký inštitút na výskum verejnej mienky Gallup. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Názor, že hospodárska situácia sa v oblasti, kde žijú, zhoršuje, vyjadrilo 60 % účastníkov prieskumu. Z pohľadu 27 % sa podmienky zlepšujú, zatiaľ čo 9 % verí, že zostávajú rovnaké. Viac ako polovica respondentov (56 %) uviedla, že životná úroveň klesá, podľa 29 % sa zvyšuje a 14 % nevidí žiadnu zmenu.
Telefonický prieskum na vzorke tisíc respondentov uskutočnil inštitút Gallup medzi 14. marcom a 6. májom. Výsledky tak neodrážajú prudké zhoršenie situácie v oblasti dodávok palív v tomto mesiaci. V čase vysokého sezónneho dopytu sa v mnohých častiach krajiny prejavil nedostatok benzínu v dôsledku intenzívnych ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru.
Názor, že hospodárska situácia sa v oblasti, kde žijú, zhoršuje, vyjadrilo 60 % účastníkov prieskumu. Z pohľadu 27 % sa podmienky zlepšujú, zatiaľ čo 9 % verí, že zostávajú rovnaké. Viac ako polovica respondentov (56 %) uviedla, že životná úroveň klesá, podľa 29 % sa zvyšuje a 14 % nevidí žiadnu zmenu.
Telefonický prieskum na vzorke tisíc respondentov uskutočnil inštitút Gallup medzi 14. marcom a 6. májom. Výsledky tak neodrážajú prudké zhoršenie situácie v oblasti dodávok palív v tomto mesiaci. V čase vysokého sezónneho dopytu sa v mnohých častiach krajiny prejavil nedostatok benzínu v dôsledku intenzívnych ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru.