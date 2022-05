Prieskum: Američania sa pripravujú na zmeny k horšiemu

Washington 22. mája (TASR) - Američania sú čoraz pesimistickejší, pokiaľ ide o infláciu a budúcu výkonnosť americkej ekonomiky. A pripravujú sa na zmeny k horšiemu. Ukázal to najnovší prieskum spotrebiteľskej dôvery Forbes-Ipsos.



Podľa výsledkov prieskumu dvaja z troch opýtaných Američanov (66 %) sa domnievajú, že inflácia sa v najbližších týždňoch zvýši. To je nárast o tri percentuálne body za mesiac.



Najnovšie štatistiky pritom ukázali, že medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v apríli mierne spomalil na 8,3 % z marcových 8,5 %. Ale medzimesačný rast jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v apríli dosiahol 0,6 % a medziročne vzrástla o 6,2 %. To je zlým znamením pre finančné zdravie amerického spotrebiteľa.



Domácnosti v USA čoraz citlivejšie vnímajú rastúce ceny a väčšina z nich očakáva zhoršenie inflačného výhľadu. Viac ako polovica respondentov v prieskume (57 %) verí, že suma, ktorú platia v rámci mesačných účtov a iných pravidelných výdavkov, stúpne.



Rast cien sa môže premietnuť aj do nedôvery verejnosti voči administratíve prezidenta Joea Bidena, ktorá sa snaží vyrovnať s problémom inflácie.



Biely dom napríklad uvoľnil ropu zo strategických zásob USA v snahe znížiť náklady na benzín. Po krátkodobom poklese však ceny na čerpacích staniciach opäť rastú.



Federálny rezervný systém (Fed) si tiež robí svoju časť práce a zvýšil úrokové sadzby. Očakáva sa, že Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, bude sadzby zvyšovať do konca roka 2022, a možno aj v roku 2023.



Centrálna banka čelí veľmi náročnému balansovaniu: potrebuje rýchlo zvýšiť sadzby, ale nie tak vysoko, aby odštartovala recesiu. Predseda Fedu Jerome Powell si myslí, že je to možné, hoci tiež varoval, že sa to nestane bez toho, aby to spôsobilo "istú bolesť".



Niektoré ekonomické ukazovatele naznačujú, že inflácia by mohla začať klesať. Spotrebitelia nahromadili dlhy na kreditných kartách. Je tak menej pravdepodobné, že budú ďalej nakupovať, čo by podporilo infláciu.



Napriek optimizmu Fedu, že dokáže sprísniť menovú politiku bez toho, aby narušil ekonomiku, sú niektorí Američania menej optimistickí – najmä pokiaľ ide o pracovné miesta.



Najnovší prieskum ukazuje, že 40 % Američanov očakáva zvýšenie nezamestnanosti v budúcom roku. Takmer dve pätiny (39 %) si myslia, že oni, člen rodiny alebo niekto z ich známych stratia prácu v najbližších šiestich mesiacoch.



Niektorí analytici už varujú, že na obzore by mohol byť ekonomický pokles. Bývalý predseda Fedu Ben Barnanke, ktorý viedol centrálnu banku počas finančnej krízy v roku 2008, varoval, že ekonomika smeruje k stagflácii – škaredému ekonomickému fenoménu, ktorý spája vysokú infláciu s klesajúcou ekonomikou.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.