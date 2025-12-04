< sekcia Ekonomika
Prieskum: Asi 43 % Slovákov použilo nástroje umelej inteligencie
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Tri roky po sprístupnení ChatGPT pre verejnosť jestvuje prvý obraz o tom, ako sa umelá inteligencia (AI) udomácnila v živote Slovákov. Najnovší prieskum Median SK ukazuje, že 42,9 % ľudí na Slovensku už nástroje umelej inteligencie aspoň raz použilo, no denne s nimi pracuje len 7,2 % populácie.
Prieskum zároveň rozdeľuje Slovákov do štyroch skupín podľa vzťahu k AI. Spomínaných 42,9 % už AI nástroje použilo. Ďalších 5,8 % o nich nikdy nepočulo. Až 25,5 % ľudí síce o umelej inteligencii počulo, ale nie sú si istí, ako funguje, 15,1 % populácie zasa deklaruje, že princíp AI chápe, no zatiaľ ju nevyužíva. Značná časť krajiny je tak v stave - „viem, že to existuje, ale ešte som sa do toho nepustil“, čo odhaľuje výrazný rozdiel medzi povedomím a reálnym používaním.
Aj medzi tými, ktorí už AI využívajú, vidno odstupňovanie intenzity. Len 7,2 % populácie ju používa denne, 11,1 % siaha po AI niekoľkokrát týždenne a približne 8,3 % raz týždenne. Prevažuje teda občasné či experimentálne používanie, nie stabilný pracovný návyk.
Pri otázke, na čo ľudia AI najčastejšie využívajú, vychádzajú odpovede veľmi prakticky. Najsilnejšia je kategória získavania informácií, ktorú ako dôvod využitia uvádza 32,1 % populácie. Písanie a úpravu textov spomína 14,7 % ľudí, zábavu a voľnočasové aktivity 10,5 % a tvorbu či úpravu obrázkov a fotiek 8,9 % opýtaných. AI tak v očiach bežných používateľov plní úlohu lepšieho Googlu a chytrejšieho textového editora, kým zložitejšie scenáre - automatizácia procesov či práca s dátami - zostávajú zatiaľ na okraji.
„Ľudia objavili prvú vrstvu - AI ako pomocníka pri texte, prekladoch a vysvetľovaní. Kľúčové pre Slovensko ale bude dostať sa o dve úrovne hlbšie - k produktivite, automatizácii a inováciám vo firmách,“ doplnila Miroslava Šáchová, členka správnej rady Asociácie AI (ASAI).
Dáta tiež ukazujú, ktoré nástroje dominujú. Najrozšírenejší je ChatGPT, ktorý používa 28,5 % Slovákov. Za ním nasleduje Gemini s podielom 11,5 % a Copilot, ktorý využíva 5,1 % populácie. Nástroje ako Perplexity či Midjourney zostávajú v jednotkách percent a sú skôr doménou nadšencov a špecifických profesií.
Platenú verziu niektorého AI nástroja používa 4,9 % populácie. Ďalších 5,1 % zatiaľ ostáva pri bezplatných riešeniach, no plánuje prechod na platený model.
