PRIESKUM: Asi 60 % Slovákov chce striedať prácu z domu a z kancelárie

Bratislava 27. septembra (TASR) - V dosledku pandémie sa nezmenila iba situácia na pracovnom trhu, ale aj vnímanie pracoviska zamestnancami. Analytici predpokladajú, že práve aktuálna situácia, rastúca inflácia a zvýšená flexibilita zamestnávateľov môžu povzbudiť ľudí k návratu do práce. Zhruba 60 % Slovákov by chcelo pracovať na hybridný model, teda kombináciou práce z domu a v kancelárii. Informoval o tom pracovný portál Kariéra.sk na základe prieskumu.



Nezamestnanosť neustále klesá a situácia na trhu práce je pre ľudí, ktorí hľadajú nové zamestnanie podľa portálu priaznivá. Mnohí slovenskí zamestnávatelia totiž hlásia nedostatok zamestnancov.



Polovica opýtaných ľudí v prieskume uvádza, že pandémia nezmenila ich prístup k práci. Zhruba tretina opýtaných má iný názor a tvrdia, že ich prístup sa zmenil. "Podľa ostatných má ochorenie COVID-19 len čiastočný vplyv na zmenu," uviedla manažérka komunikácie a PR portálu Katarína Tešla.



Najvačšia zmena, keď ľudia zostali pracovať z domu, nastala v prístupe, akým sa Slováci pozerajú na jednotlivé formy práce. Hybridný model, ktorý má kombinované miesto výkonu práce, z kancelárie aj z domu, by si zvolilo 59 % respondentov. Necelá tretina Slovákov by v súčasnosti uprednostnila prácu z domu. Prácu výlučne v priestoroch firmy by si zvolilo 11 % opýtaných, vyčíslil portál.



Prieskum tiež ukázal, že 70 % Slovákov v práci zažíva stres. Dovodov pritom može byť niekoľko, a to nedostatočné finančné ohodnotenie, nezhody so zamestnávateľom, dusná atmosféra alebo vlastné zlyhanie. "Príčina stresu spočíva vo veľkej miere v nadmernej záťaži v práci súvisiacej s tlakom na splnenie termínov a plánov," vysvetlila Tešla.



Jedným zo spúšťačov stresu v zamestnaní može byť aj pocit užitočnosti, respektíve neužitočnosti na pracovisku. Z prieskumov portálu vyplýva, že s týmto Slováci nemajú až taký problém. "Iba približne 15 % opýtaných uviedlo, že sa necítia dosť užitočne. Takmer tri štvrtiny pracujúcich Slovákov z prieskumu si myslia, že na svojom pracovisku robia niečo užitočné," uzatvorila Tešla.