Prieskum: 90 % ľudí chce renováciou skvalitniť vnútorné prostredie

Bratislava 3. mája (TASR) – Až 90 % obyvateľov, ktorí renovovali svoj rodinný dom za posledných päť rokov, tak robilo pre potreby zvýšenia komfortu bývania a zlepšenia kvality vnútorného prostredia. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová. Prieskum realizovala agentúra Focus na 504 respondentoch v troch slovenských krajoch vo februári - ešte pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



„Vnútorná kvalita budov, ale aj kvalita vonkajšieho prostredia sa špeciálne v aktuálnej koronakríze ukazuje ako dôležitá pre zdravie ľudí a zvládnutie pandémie,“ uviedla Nikodemová s tým, že v aktuálnej pandemickej situácii je dôležitá aj kvalita ovzdušia. Podľa americkej štúdie vedci prišli k záveru, že riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 je vyššie u ľudí dlhodobo vystavených smogu.



„Na Slovensku máme s opatreniami na ochranu ovzdušia dlhodobo problém. Od roku 2010 je voči SR dokonca vedený infringement Európskou komisiou v súvislosti s nedodržiavaním limitných hodnôt pre prachové častice PM10 a PM2,5. Ten môže vyústiť až do súdneho konania voči SR,“ vysvetlil analytik platformy Richard Paksi. Za tento druh znečistenia ovzdušia môže v najvýznamnejšej miere sektor vykurovania domácností, a to najmä tuhým palivom (77 % prípadov). „Menší podiel má energetika (5 %), doprava (8,2 %) a priemysel (5 %),“ dodal Paksi.



Viac ako 125.000 rodinných domov na Slovensku vykuruje tuhým palivom. Z toho 87 % používa neefektívne alebo nevhodné kotly na pevné palivo a zvyšných 13 % používa uhlie a uhoľné brikety. Problém so znečistením ovzdušia týmto spôsobom majú podľa platformy najmä oblasti, kde sú časté neobnovené rodinné domy, nízke príjmy a vykuruje sa tuhými palivami. „Pre vlastníkov rodinných domov, ktorí kúria lacným a dostupným drevom, je iný zdroj (aj keď ekologickejší) neatraktívny, a to z dôvodu vyšších nákladov na kúrenie. Náklady na kúrenie sú v týchto domácnostiach neúmerne vysoké práve vďaka staršiemu domu bez vymenených okien či zateplenej strechy a dochádza tu k veľkým únikom tepla von,“ vysvetlila Nikodemová.