Prieskum:Atraktivita investícií do komerčných realít celosvetovo klesá

Bratislava 28. októbra (TASR) – Atraktivita investícií do komerčných nehnuteľností celosvetovo klesá, poukazuje na to prieskum medzinárodnej právnickej kancelárie CMS. Pre investorov je aktuálne zaujímavá len každá tretia investícia, pritom vlani ich zaujala viac ako polovica investícií.



Pandémia podľa partnera a vedúceho real estate tímu kancelárie pre Slovensko Michala Huťana rozdelila svetový trh komerčných nehnuteľností na dve časti. Jedna časť investorov verí, že kancelárske priestory budú prosperovať aj v ére pandémie, pričom do ponuky pribudnú napríklad zelené budovy. Druhá skupina investorov si myslí, že trh kancelárií bude zasiahnutý a ovplyvnený prácou z domu, pričom kancelárie po celom svete ostanú prázdne.



Polovica respondentov prieskumu neočakáva, že sa počas jesene zamestnanci vrátia do kancelárií. Asi 15 % nájomníkov kancelárskych priestorov očakáva zaplnenie kancelárií budúci rok.



Vyše 80 % zamestnancov, ktorí ostávajú pracovať v kanceláriách, požaduje zodpovednosť zamestnávateľov za dodržiavanie hygienických opatrení. "Zaujímavé je, že až dve tretiny zamestnancov v kancelárskych priestoroch tvrdia, že by boli ochotní akceptovať zníženie svojich platov za prácu v ekologicky udržateľnej budove," dodal Huťan. Pätina realitného trhu je presvedčená, že musí zlepšiť environmentálne vlastnosti svojich kancelárií.



Realitný trh mení práca z domu. Na začiatku roka mohla z domu pracovať celosvetovo asi desatina zamestnancov. Po vypuknutí pandémie sa však situácia zmenila. "Ako hovoria výsledky prieskumu, dnes ostane počas jesenných mesiacov pracovať z domu asi polovica zamestnancov. Napríklad v Singapure sa očakáva, že z domáceho prostredia budú zamestnanci pracovať až do konca novembra. Všetko však bude závisieť od aktuálneho vývoja pandémie," dodal Huťan.



Ako poznamenal, zníženie počtu kancelárií je problémom napríklad v spomínanom Singapure či Holandsku. Holanďania zároveň uvažujú o rozmiestnení kancelárií do rôznych miest a chceli by vytvoriť regionálne centrá. Opačná situácia je napríklad v Anglicku či vo Walese, kde chce zatvárať kancelárie alebo prejsť na prácu z domu iba sedem percent firiem.



Na Slovensku je badať rovnaké trendy ako v okolitých krajinách. Podľa Huťana aj tam dôjde k redukcii priestorov, prípadne k sťahovaniu alebo rozmiestneniu kancelárií. "Rovnako sa predpokladá, že z dôvodu pandémie sa ešte viac zvýši miera neobsadenosti kancelárskych budov, ktorá sa napríklad v Bratislave dlhodobo zvyšuje od roku 2018. Bude teda dochádzať aj k zvýšenému tlaku na výšky nájmov a pravdepodobne k potenciálne nižšej atraktivite tohto typu nehnuteľností pre investorov," uzavrel Huťan.