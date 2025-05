Prieskum: Autá na alternatívny pohon nakúpilo 27 % firiem

Bratislava 22. mája (TASR) - V roku 2025 sa rozhodlo 27 % slovenských spoločností zaviesť do svojho vozového parku osobné auto na alternatívny pohon. Zavádzanie takýchto automobilov do praxe je tak medzi slovenskými spoločnosťami stabilné už dva roky. Vyplýva to z Barometra mobility a vozového parku 2025, ktorý uskutočnila výskumná a analytická platforma Arval Mobility Observatory, informovala o tom spoločnosť Arval Slovakia.



„Keď k tomu pripočítame aj firmy, ktoré zavádzanie osobných automobilov s alternatívnou energetickou technológiou zvažujú v najbližších troch rokoch, toto číslo sa zvyšuje na 41 %,“ uviedol generálny manažér Arval Slovakia Marian Burian. Spoločnosť pre porovnanie uviedla, že v Českej republike už takéto osobné vozidlá implementovalo do vozových parkov alebo o tom v najbližších troch rokoch uvažuje 60 % firiem, v Poľsku je to 63 % spoločností a priemer v Európe je 75 % firiem.



Štúdia zároveň ukázala, že zavádzanie automobilov s alternatívnymi palivami do vozových parkov osobných automobilov má medzi slovenskými spoločnosťami tri hlavné dôvody. Až 41 % firiem to robí pre lepšie meno spoločnosti, tesne nasleduje nižší vplyv na životné prostredie a nižšie náklady na palivo, dodal Burian.



Hlavnou prekážkou širšieho prijatia elektrických vozidiel do vozových parkov firiem je podľa spoločností najmä nedostatočná nabíjacia infraštruktúra. V prieskume uviedlo 76 % až 78 % slovenských firiem nedostatok nabíjacích staníc ako obmedzenie pri používaní elektrických osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. „Zároveň je silnou bariérou aj vysoká obstarávacia cena takýchto vozidiel, 47 % firiem to uvádza pri osobných vozidlách a 48 % pri ľahkých úžitkových vozidlách,“ vyčíslil Burian.



Prieskum tiež ukázal, že verejné nabíjanie je súčasťou stratégie pre 46 % spoločností, z ktorých 55 % podporuje alebo plánuje podporiť náklady zamestnancov na energie. Na druhej strane, 45 % firiem neprepláca a ani neplánuje preplácať náklady pracovníkov na energie, doplnila spoločnosť.