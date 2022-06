PRIESKUM: Až 32 % Slovákov nepôjde tento rok na letnú dovolenku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Až tretina Slovákov nepôjde tento rok na letnú dovolenku, ďalšia štvrtina bude dovolenkovať na Slovensku a približne traja z desiatich sa chystajú cestovať za oddychom do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu vykonaného pre spoločnosť Home Credit.Z tých, ktorí si doprajú dovolenku, polovica očakáva vyššie výdavky ako vlani, 36 % sa chystá minúť približne rovnako a 14 % počíta s nižším rozpočtom. Väčšina sa chce zmestiť s nákladmi za celú rodinu do sumy 1200 eur. Na druhej strane, viac ako 2000 eur sa chystá minúť 8 % opýtaných. Vyše 70 % opýtaných bude dovolenku financovať zo svojich úspor, ďalšia takmer štvrtina ľudí ju hodlá vykryť z bežnej výplaty.Výsledky prieskumu tiež ukázali, že v tuzemsku plánuje stráviť rodinnú dovolenku presne štvrtina Slovákov, 27 % pôjde mimo Slovenska. Najpočetnejšia je však skupina tých, ktorí na dovolenku nepôjdu nikam (32 %). Stále je tu ešte približne pätina ľudí (21 %), ktorí vo svojich dovolenkových plánoch nemajú ešte jasno a teda nevedia, kam pôjdu.Významným faktorom, ktorý zohráva kľúčovú rolu v tom, kam cestovať na dovolenku a či sa vôbec niekam vybrať, je aktuálna finančná situácia v rodinnej kase. Mnohí sa musia aj pre výrazné zdražovanie tovarov a služieb v tomto roku uskromniť. Takmer polovica Slovákov (47 %) chce spolu za všetkých členov domácnosti na dovolenku minúť do 800 eur. Približne štvrtina (26 %) má v pláne utratiť od 801 do 1200 eur. Len 4 % hodlajú zaplatiť za letnú dovolenku spolu vyše 3000 eur.Zo zistení prieskumu ďalej vyplynulo, že polovica ľudí plánuje za letnú dovolenku minúť viac ako pred rokom. "" priblížil výsledky Jaroslav Ondrušek, analytik trhu spoločnosti Home Credit.Slováci chcú letnú dovolenku financovať najčastejšie z vlastných úspor (72 %) a z bežnej výplaty (23 %). Požičať si chcú na ňu len 4 % ľudí. Najviac dovolenkujúcich bude ubytovaných v penziónoch a hoteloch – takmer polovica (49 %). Ďalšia pätina sa chystá bývať v dovolenkových domoch či apartmánoch, podobné množstvo na chalupách, 11 % sa chystá do kempov.