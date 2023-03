Prieskum: Až 35 % slovenských žien nemá žiadne úspory

Bratislava 7. marca (TASR) - Až 35 % slovenských žien nemá žiadne úspory, pričom rovnaký problém sa týka 20 % mužov. Vyplýva to z prieskumu 365.bank.



Slovenské ženy zarábajú v priemere zhruba o pätinu menej ako muži a okrem toho vykonávajú až tri štvrtiny celkovej neplatenej práce. Zároveň si v dôsledku nižších platov nedokážu nasporiť také vysoké sumy ako muži. Päťcifernou sumou na svojom účte disponuje len 5 % Sloveniek, ale až pätina slovenských mužov.



Banka pri príležitosti stredajšieho (8. 3.) Medzinárodného dňa žien zdôraznila, že nižšie mzdy slovenských žien sa podpisujú na nižšej výške ich finančnej rezervy, horšej ekonomickej nezávislosti, nižších dôchodkoch či dokonca môžu ovplyvňovať aj dostupnosť financovania v bankách.



Na Slovensku stále pretrváva stereotypný pohľad na úlohu žien v spoločnosti, ktoré sa podľa reprezentatívneho prieskumu 365.bank majú primárne starať o deti a domácnosť, zatiaľ čo muži sú považovaní za tých, ktorí by mali rodinu finančne zabezpečiť. Je o tom presvedčená viac ako polovica populácie. Aj v dôsledku rodových stereotypov vykonávajú ženy celkovo až tri štvrtiny neplatenej práce v domácnosti. Ich práca v zamestnaní je zas finančne nižšie ohodnocovaná ako práca mužov.



Rozdiel v priemernej hrubej hodinovej mzde medzi ženami a mužmi je na úrovni takmer 20 %. Podľa posledných zverejnených dát v Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti je mzda žien asi 10 % pod celoslovenským priemerom, zatiaľ čo mzda mužov ho o viac ako 9 % prevyšuje. V dôsledku platovej nerovnosti majú ženy následne nižšie dôchodky než muži a tiež horšiu východiskovú situáciu pri budovaní vlastnej finančnej stability.



"Podľa dát Štatistického úradu SR pripadá v hrubej mesačnej mzde na jedno euro, ktoré zarobí muž, len okolo 80 centov, ktoré zarobí žena. Toto takzvané 'ženské euro' je ukážkou nerovnosti platového ohodnotenia mužov a žien na Slovensku. Výška mzdy má pritom vplyv nielen na ekonomickú stabilitu, ale môže zohrávať úlohu pri posudzovaní bonity klienta pri žiadaní o úver či ovplyvňovať výšku starobného dôchodku," vysvetlila Linda Valko Gáliková z 365.bank.



V prieskume 365.bank pritom viac ako 60 % Sloveniek konštatovalo, že je pre ne pre nižšie príjmy náročnejšie splácať úver alebo hypotéku a musia omnoho dôkladnejšie zvažovať, či si požičajú peniaze.



Z dôvodu nerovnosti v platoch si omnoho ťažšie vytvárajú aj finančnú rezervu. Pätina respondentiek v prieskume uviedla, že disponuje finančnou rezervou len do výšky 500 eur. Len necelých 5 % Sloveniek má nasporenú sumu vyššiu ako 10.000 eur, avšak mužov, ktorí majú takúto rezervu, je štyrikrát viac.



Otázka rodovej rovnosti však nie je výlučne len slovenský problém, ale celoeurópsky. V hodnotení tohto parametra dosiahla celá EÚ v priemere 68 bodov zo 100. V európskom Indexe rodovej rovnosti za rok 2021 skončila SR na chvoste rebríčka, konkrétne na 24. mieste, čo je pod priemerom EÚ. Za Slovákmi sa umiestnili už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko.