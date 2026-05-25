Prieskum: Až 57 % zamestnancov má zo svojej práce pozitívny pocit
Negatívny vzťah k práci má 18 % zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Pozitívny pocit zo svojej práce má 57 % zamestnancov na Slovensku. Zamestnávatelia odhadujú celkový podiel spokojných pracovníkov na 59 %. Negatívny vzťah k práci má 18 % zamestnancov, firmy ho odhadujú pri 8 % ľudí. Ukázal to prieskum personálnych agentúr Grafton Recruitment a Gi Group zameraný na pracovný trh z pohľadu zamestnancov a zamestnávateľov.
„Dobrou správou je, že slovenský trh práce nie je taký pesimistický, ako sa niekedy opisuje. Väčšina ľudí nemá k práci negatívny vzťah a mnohí v nej stále nachádzajú radosť, zmysel alebo priestor na rozvoj,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba. Zároveň podľa nej platí, že zamestnávatelia by nemali sledovať len celkovú spokojnosť. „Dôležité sú tiež okraje spektra - teda ľudia, ktorí sú výrazne motivovaní, ale aj tí, ktorí sa už v práci necítia dobre,“ priblížila.
Mladší zamestnanci patria k spokojnejším - pri generácii Z (do 29 rokov) vyjadrilo pozitívny vzťah k práci 61 % respondentov, podobne ako pri generácii Y (30 až 44 rokov). V generácii X (45 až 64 rokov) je to takmer o 10 % menej ľudí.
Novú prácu si aktívne nehľadá 44 % zamestnancov, no zaujímavú ponuku by zvážili. Prácu si hľadá 13 % respondentov, ďalších 27 % zisťuje možnosti a 16 % si prácu nehľadá. Pri najmladšej generácii Z si prácu intenzívne hľadá 11 % a možnosti zisťuje 26 % respondentov, pri generácii Y ide o 11 % a 25 %. Pri generácii X si prácu intenzívne hľadá 14 % a možnosti zvažuje 29 % respondentov.
„Mladí ľudia nemusia byť automaticky tí, ktorí chcú pri prvej príležitosti odísť. Často sú otvorení rozvoju a novým možnostiam, no ak nájdu v súčasnom zamestnaní dobré podmienky, necítia potrebu zmeny. Ľudia v strednej a staršej generácii už majú viac skúseností a mohlo by sa zdať, že ďalšie už nepotrebujú. Zároveň aj lepšie poznajú svoju hodnotu a citlivejšie vnímajú, keď sa ich kariéra neposúva alebo keď ich práca prestáva napĺňať,“ vysvetlila Kouba.
S náborom v tomto roku počíta v rôznej miere 88 % firiem. Nových ľudí hľadá 41 % zamestnávateľov najčastejšie preto, lebo sa rozširujú. Ďalších 39 % prijíma nových zamestnancov ako prirodzenú náhradu za odchádzajúcich pracovníkov. Len 8 % firiem naberá pre vysokú fluktuáciu.
„Zamestnávatelia pracujú s náborom viditeľne opatrnejšie než v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu z výsledkov nášho prieskumu cítiť dopyt po ľuďoch. Dôležité pritom je, že veľká časť náboru nesúvisí s krízovou výmenou pracovníkov, ale s rastom firiem alebo s prirodzenou obmenou tímov. To je pre trh práce pozitívny signál,“ dodala Kouba.
Do prieskumu sa zapojilo 120 zamestnávateľov a 866 ekonomicky aktívnych respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR. Výsledky sú zamerané výlučne na zamestnancov, ktorí tvoria 100 % vzorky. Zber dát sa uskutočnil medzi 12. januárom a 23. februárom 2026, výskum spracovala spoločnosť Behavio.
