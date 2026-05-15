Prieskum: Až 60 % firiem v ČR a SR hľadá pôsob, ako prepojiť ľudí s AI
Podľa prieskumu až 72 % českých a slovenských firiem považuje vplyv umelej inteligencie na firemnú kultúru za významný a 55 % vníma jej zásadný vplyv na rozhodovacie procesy.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Umelá inteligencia (AI) zásadne mení fungovanie firiem. Preto aktuálne až 60 % českých a slovenských spoločností hľadá spôsob, ako efektívne nastaviť spoluprácu ľudí a technológií. Vyplýva to z prieskumu o nových trendoch v oblasti ľudského kapitálu, ktorý zverejnila spoločnosť Deloitte Česká republika a Slovensko. Podľa prieskumu až 72 % českých a slovenských firiem považuje vplyv umelej inteligencie na firemnú kultúru za významný a 55 % vníma jej zásadný vplyv na rozhodovacie procesy.
„Rok 2026 jasne ukazuje, že vstupujeme do novej fázy premeny práce, v ktorej sa do popredia dostáva spolupráca človeka a umelej inteligencie. Nejde pritom len o technologickú zmenu, ale o hlbokú premenu spôsobu, ako pracujeme, rozhodujeme sa a vytvárame hodnotu,“ uviedla líderka tímu pre poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu Deloitte ČR a Slovensko Zuzana Kostiviarová.
Prieskum zároveň upozorňuje, že firmy sa pri zavádzaní AI často sústreďujú najmä na technológie a efektivitu, pričom zanedbávajú ľudský rozmer zmien. Na globálnej úrovni pritom len 6 % spoločností dosahuje výraznejší pokrok v prepájaní technológií, pracovných procesov a rozvoja zamestnancov.
Významnou témou sa stáva aj kvalita a dôveryhodnosť dát. Hoci si 53 % českých a slovenských respondentov uvedomuje dôležitosť kvalitných údajov pri práci s AI, len 19 % organizácií dosahuje v tejto oblasti aspoň čiastočný pokrok. Podľa prieskumu môže nedostatočná správa dát viesť k chybným rozhodnutiam a znižovať dôveru zamestnancov aj reputáciu firiem.
AI zároveň čoraz viac ovplyvňuje firemnú kultúru. Významný dosah v tejto oblasti vníma 72 % respondentov, no iba pätina spoločností eviduje konkrétne výsledky pri riadení týchto zmien. Globálne až 65 % firiem očakáva výraznú transformáciu firemnej kultúry v dôsledku využívania umelej inteligencie.
Prieskum takisto poukazuje aj na rast významu flexibility a adaptability v rámci organizácií. Až 83 % respondentov označilo schopnosť rýchlo sa prispôsobovať zmenám za kľúčovú konkurenčnú výhodu. Viac ako tretina spoločností už v tejto oblasti zaznamenáva konkrétny pokrok.
Firmy zároveň čoraz viac prepájajú jednotlivé oddelenia, ako sú HR, IT či financie. Posúvanie hraníc medzi funkciami považuje za nevyhnutné 57 % respondentov z Česka a Slovenska. Globálne sedem z desiatich lídrov označuje rýchlosť a flexibilitu za hlavnú konkurenčnú stratégiu na najbližšie tri roky.
