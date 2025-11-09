< sekcia Ekonomika
Prieskum: Až 60 % ľudí považuje svoju prácu za zaujímavú
Ľudia s vyšším príjmom sa zároveň cítia viac angažovaní, lepšie využívajú svoje zručnosti a menej aktívne hľadajú novú prácu.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Celkovo 60 % zamestnancov považuje svoju prácu za zaujímavú, pričom ich podiel rastie so zvyšujúcim sa príjmom. Viac ako polovica pracovníkov má pocit, že ich aktuálne pracovné zaradenie im umožňuje uplatniť svoje získané zručnosti a kvalifikáciu. Svoju prácu vníma ako užitočnú a zmysluplnú 46 % ľudí. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti Alma Career, do ktorého sa zapojilo osem krajín zo strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.
V prípade lojality k súčasnému zamestnávateľovi každý tretí zamestnanec reagoval pozitívne v súvislosti s tým, či aktuálne seriózne zvažuje zmenu práce. Rozdiely sú viditeľné medzi príjmovými skupinami, pretože medzi najslabšie zarábajúcimi zvažuje zmenu zamestnania 47 %, zatiaľ čo u najlepšie zarábajúcich je to 22 %.
Ľudia s vyšším príjmom sa zároveň cítia viac angažovaní, lepšie využívajú svoje zručnosti a menej aktívne hľadajú novú prácu. Takmer polovica z nich by však zvažovala odchod, ak by sa im naskytla zaujímavá pracovná príležitosť. Podiel pracovníkov s nižším príjmom, ktorí si aktívne hľadajú novú prácu, je výrazne vyšší, čo podľa spoločnosti naznačuje, že konkurencieschopný plat a možnosti kariérneho rastu sú pre udržanie zamestnancov vo firmách kľúčové.
V prípade vzdelávania nadpolovičná väčšina firiem umožňuje svojim zamestnancom aspoň do určitej miery rozhodovať o vlastnom osobnom rozvoji. Možnosť výberu alebo ovplyvnenia rozvoja stúpa so zvyšujúcim sa príjmom a na druhej strane klesá s vekom. Vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov má túto možnosť 59 % ľudí, zatiaľ čo u ľudí vo veku 55 a viac rokov je to 46 %. Medzi desiatimi percentami najhoršie zarábajúcich má možnosť ovplyvniť výber svojho rozvoja 39 % pracovníkov, kým medzi desiatimi percentami najlepšie zarábajúcich je to až 76 %. Na Slovensku poskytuje možnosť spolurozhodovať o odbornom raste 54 % firiem.
Ak zamestnanci majú takúto príležitosť, tak naplno alebo takmer naplno ju v medzinárodnom meradle využíva 41 %. Približne tretina to využíva príležitostne, 17 % len zriedka a 11 % vôbec. Skoro polovica respondentov vníma vzdelávanie ako osobnú investíciu do svojich zručností a budúcej kariéry. Na Slovensku a v Česku absolvuje vzdelávanie s cieľom zlepšiť svoje kariérne vyhliadky takmer 60 % ľudí. V medzinárodnom meradle menšia časť, teda 37 %, sa vzdeláva z obavy, aby nezaostávala a 17 % to vníma ako povinnú časť v rámci zamestnania, pričom v SR to tak hodnotí 23 %.
