Prieskum: Až 61% mladých si želá, aby sa v školách učilo o investovaní

Bratislava 12. októbra (TASR) - Necelé dve tretiny (61 %) mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov by si želali výučbu o investovaní na školách. Boja sa totiž inflácie, chceli by sa o svoj dôchodok postarať sami, ale nevedia ako. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre investičnú platformu Fondee.



"Mladí si chcú investíciami zaistiť najmä dôstojnú budúcnosť. Neveria ale sporiacim účtom a lákajú ich akcie, do ktorých by chcelo investovať až 59 % z nich," priblížila spoluzakladateľka platformy Eva Hlavsová.



Medzi hlavné dôvody na investovanie respondenti uviedli ochranu svojich peňazí pred infláciou (66 %) a zaistenie dôstojnej budúcnosti (51 %). Zhodnocovať úspory, pretože sa nemôžu spoľahnúť na dôchodok od státu, chce 39 % mladých. "Svoje úspory do investícií pritom aktuálne vkladá len 41 % respondentov z generácie Z, ďalších 39 % by chcelo začať," doplnila Hlavsová.



Až 65 % mladých sa podľa prieskumu snaží, aby každý mesiac ušetrili nejaké peniaze. Z nich však 39 % našetrené peniaze necháva na sporiacom účte. V zhodnocovaní peňazí mladým ľuďom často bráni neznalosť, v škole sa to nenaučili a rodičia ich k tomu vedú len minimálne.



Z pohľadu rodičov ekonomicky závislých detí je finančná gramotnosť rovnako dôležitou úlohou ako zabezpečenie vzdelania. Na otázku, čo by rodičia mali svojim potomkom zabezpečiť do ich dospelosti, zhruba štyria z piatich uviedli, že vzdelanie a výdavky s ním spojené. Mnohí respondenti však vyzdvihli aj nevyhnutnosť finančnej gramotnosti.



"Ak sa zameriame na to, čo rodičia svojim deťom odovzdávajú z finančných zručností, tak väčšina z nich, zhruba polovica, ich učí, ako funguje domáci rozpočet alebo ako si sporiť. Zhruba dvaja z piatich rodičov svoje deti učí, ako sa nedostať do dlhov či ako nenaletieť podvodníkom. Tým však finančná výchova v rodinách prakticky končí," upozornila Hlavsová.



Prieskum realizovala agentúra Ipsos na vzorke 500 mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov a na vzorke 1250 rodičov v dvoch fázach, v januári a auguste 2023 pre investičnú platformu Fondee.