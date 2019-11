Bratislava 28. novembra (TASR) - Až 64 % Slovákov vníma slovenských podnikateľov celkovo pozitívne. Muži aj ženy ich vnímajú takmer rovnako. Mladší ľudia vnímajú podnikateľov výrazne pozitívnejšie ako staršia generácia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) spracovala spoločnosť. Go4insight.



Podľa Júliusa Fila zo spoločnosti, ktorá prieskum urobila, väčšina obyvateľov Slovenska vníma dnešných podnikateľov na Slovensku pozitívne. Výrazne pozitívnejšie vnímajú podnikateľov mladšie vekové kategórie, najpozitívnejšie mladí do 24 rokov, ktorí za pozitívny fakt považujú prínos inovácií zo strany podnikateľov, nových produktov a služieb. Na strane druhej za negatívum považujú oblasť adekvátneho a férového odmeňovania zamestnancov vzhľadom k úspešnosti firmy.



Až 70 % populácie SR si myslí, že by sa podnikatelia na Slovensku mali zlepšiť najmä vo vzťahu k zamestnancom – adekvátne a férové odmeňovanie zodpovedajúce úspešnosti firmy, pracovné podmienky a prístup k zamestnancom, dodáva Filo.



"Výsledok ma príjemne prekvapil. Čakal som, že výsledky ukážu, že pozitívne vníma podnikateľov oveľa menej ľudí. V posledných rokoch sa totiž podnikatelia a podnikanie v médiách skloňujú v súvislosti s rôznymi kauzami skôr v negatívnom kontexte. Zrejme teda hodnotenie ľudí neovplyvnil všeobecný negatívny mediálny obraz niektorých podnikateľov, ale ich konkrétna osobná skúsenosť, ktorá je pozitívna," uvádza predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.



Podľa neho dlhodobou súčasťou aktivít je zlepšovanie imidžu podnikania u mladých ľudí. Združenie im ukazuje príklady podnikateľov, ktorí z nuly vybudovali úspešné firmy. Tak, aby podnikateľa nevnímali ako privatizéra či daňového podvodníka, ale ako toho, kto tvorí hodnoty, zamestnáva ľudí a realizuje svoje sny.



"Čakal som pozitívnejšie čísla najmä u mladšej generácie, no napriek tomu ma výsledky prekvapili. Vidíme však, že napriek pozitívnym zisteniam musíme viac pracovať na tom, aby naši zamestnanci cítili, že sme na jednej lodi. Dobré podnikateľské prostredie a prosperujúca firma sú spoločným záujmom zamestnávateľov aj zamestnancov," uzatvára Solík.