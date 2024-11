PRIESKUM: Zisťovali, koľko percent Európanov neodolá Black Friday

Bratislava 21. novembra (TASR) - Európania vynakladajú mimoriadne úsilie na nákup za zvýhodnené ceny. Až 65 % neodolá výhodnej ponuke a každý tretí sa teší na Black Friday. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Honor, ktorý sa uskutočnil na vzorke 9000 respondentov z Európy.



"Toto nadšenie vedie aj k takým kreatívnym stratégiám, ako je používanie viacerých e-mailových adries na získanie čo najväčšieho počtu zľavových kódov a ponúk pre nových zákazníkov," uviedla spoločnosť s tým, že túto stratégiu používa 43 % lovcov výhodných ponúk. Počas Black Friday strávia v priemere takmer tri hodiny prehliadaním piatich alebo viacerých otvorených kariet v prehliadači.



Hoci 41 % respondentov nakupuje počas Black Friday alebo Cyber Monday, iba jeden z troch plánuje svoje nákupy vopred a iba štvrtina používa porovnávače cien. Iba 15 % nakupujúcich zostáva hore až do polnoci, čo je stratégia, ktorá pomáha vyhnúť sa vypredaniu obľúbených položiek. Z prieskumu vyplýva, že 20 % nakupujúcich je ohromených obrovským objemom ponúk a jeden zo šiestich nakupujúcich je frustrovaný pomalou technológiou.



Prieskum tiež ukázal, že ľudia sú ochotní urobiť výrazné zmeny v životnom štýle, aby si ušetrili na veľké nákupy Black Friday. Jesť vonku by prestalo 45 % respondentov, 34 % by si prestalo objednávať jedlo domov, 30 % by sa vzdalo svojho zvyku chodiť do kaviarní a takmer štvrtina by znížila predplatné, aby obmedzila svoje výdavky.