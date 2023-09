Prieskum: Až 70 % Slovákov priznáva, že míňa peniaze aj na zbytočnosti

Bratislava 12. septembra (TASR) - Napriek tomu, že úspory Slovákov klesajú, väčšina ľudí utráca aj za veci, ktoré nakoniec nevyužije. Takúto skúsenosť má až 70 % populácie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre 365.bank uskutočnila agentúra 2muse v júli tohto roka na vzorke 1008 respondentov.



Za najzbytočnejšiu kúpenú vec považuje viac ako polovica (53,4 %) Slovákov a Sloveniek oblečenie, ktoré nenosia. Túto možnosť pritom označilo o štvrtinu viac žien (66 %) ako mužov (39 %). Na druhom mieste kupovaných zbytočností je u pätiny mužov elektronika a u necelej tretiny žien kozmetika. Top trojicu zbytočností tvoria u oboch pohlaví bytové dekorácie, ktoré označilo v priemere 21 % opýtaných.



Za výdavky, bez ktorých by sme sa zaobišli, považuje podľa prieskumu najväčšia časť populácie (26,2 %) kaviarne či reštaurácie. U takmer štvrtiny mužov nasledujú posedenia s priateľmi a v prípade takmer rovnakého počtu žien sú to hračky pre deti. Trojicu top výdavkov v tejto oblasti uzatvárajú náklady za výlety, dovolenky či festivaly, na ktorých sa zhodujú obe pohlavia, v priemere na úrovni 15,6 %.



Najčastejším dôvodom neuvážených investícií do tovarov a služieb býva podľa prieskumu predpoklad, že ich skutočne využijeme (35,6 %). Ako ďalší dôvod respondenti uvádzali skutočnosť, že sa im v danom momente tieto produkty páčili (32,3 %). Necelá pätina priznala, že podlieha zľavám, ktoré uvádza ako hlavný dôvod zbytočných výdavkov.



"Recept na zdravé nakupovanie je pomerne jednoduchý - plánovať a odkladať si priebežne. Vďaka tomu máme dostatok času na zváženie, či danú vec skutočne potrebujeme. Ak si aj niečo doprajeme, mali by sme mať stanovený maximálny limit, ktorý neprekročíme. Platí aj to, že v zľavách je vhodné kupovať len tie veci, ktoré by sme si zadovážili aj mimo nich," vysvetlila šéfka PR 365.bank Linda Valko Gáliková.