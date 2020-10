PRIESKUM: Až 73 % ľudí považuje za najkvalitnejšie slovenské vajcia

Bratislava 10. októbra (TASR) - Až 73 % Slovákov považuje za najkvalitnejšie vajíčka zo slovenskej produkcie, pričom 88 % ľudí na Slovensku tvrdí, že ich pri nákupe uprednostňuje. Našu krajinu vníma až 63 % ľudí pri produkcii vajec za sebestačnú. Vyplýva to zo septembrového prieskumu spotrebiteľských preferencií, ktorý na reprezentatívnej vzorke 1020 respondentov uskutočnila agentúra 2muse.



Podľa prieskumu takmer tretina Slovákov nakupuje vajíčka niekoľkokrát alebo aspoň jedenkrát v týždni a 39 % minimálne raz za dva týždne. "Môžeme povedať, že v našej krajine skoro vôbec neexistujú ľudia, ktorí by vajcia nekonzumovali. Iba 9 % respondentov deklarovalo, že túto komoditu nenakupuje vôbec," uviedol k prieskumu Michal Vyšinský z agentúry 2muse.



Prieskum sa zameral aj na to, na čom Slovákom pri kúpe vajec najviac záleží. Pri výbere dbajú najmä na ich čerstvosť, pôvod a cenu. Skoro polovica respondentov sa vyjadrila, že je pre nich pri nákupe podstatná aj informácia o tom, z akého chovu vajcia pochádzajú.



Iba 36 % zo všetkých opýtaných uvádza, že označeniu na vajíčkach aj rozumie. "Zo získaných dát nám vyplýva, že viac ako polovica tvrdí, že symbolom nerozumie. Aj napriek tomu sú to práve vajcia z klietkového chovu, ktoré sú u spotrebiteľov najmenej obľúbené. Svoju pozornosť pri nákupe venujú predovšetkým vajciam z podstielkového, ekologického chovu alebo chovu s voľným výbehom, ktoré preferujú," doplnil Vyšinský.



Z prieskumu tiež vyplýva, že iba tretina Slovákov zachytila medializované škandály so zahraničnými vajcami, v ktorých objavili pridané aditíva, ako napríklad poľské vajcia s obsahom salmonely, plesne, dioxínov či fipronilu.