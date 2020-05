Prieskum: Až 80 % Slovákov chce mať obchody v nedeľu zatvorené

Bratislava 20. mája (TASR) - Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov sa prikláňa k názoru, že maloobchodné predajne potravín môžu ostať zatvorené v nedeľu aj do budúcna. Jednoznačne s tým súhlasí 59 % a skôr súhlasí 21 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal 5.-7. mája na vzorke tisíc opýtaných.



Až 81 percent považuje zákaz nedeľného predaja pre pandémiu ochorenia COVID-19 za správny. Nedeľné obmedzenie v prípade supermarketov či väčších potravín neprekáža dokonca až 90 % opýtaných. Bez ohľadu na vek sú spotrebitelia v otázke, či im vadí aktuálne obmedzenie predaja v nedeľu, jednotní. Až 84 percentám mladých spotrebiteľov od 18 do 25 rokov nevadí súčasný stav a vo vekovej kategórii od 56 rokov je súhlas so súčasným stavom ešte vyšší.



Nedeľný predaj potravín je dôležitý len pre desať percent slovenských spotrebiteľov, ktorým jeho nedostupnosť vyslovene prekáža. Tento postoj sa vyskytuje v najväčšej miere medzi mladými spotrebiteľmi vo veku 18 až 25 rokov a tiež v Bratislavskom kraji. Pri vekovej kategórii nad 56 rokov sa záujem o nedeľné nákupy v supermarketoch pohyboval na úrovni len päť až šesť percent.



V prieskume sa zúčastnila aj vzorka ľudí pracujúcich v maloobchode. Z výsledkov vyplýva, že im súčasný stav vyhovuje. Vyjadrilo sa tak 99 percent opýtaných, čo je o desať percent viac než u zvyšku populácie. Až 88 percent pracovníkov v maloobchodných predajniach si praje, aby ostali tieto obchody zatvorené aj po odznení koronakrízy.