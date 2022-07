PRIESKUM: Až 84 % gastroprevádzok propaguje svoje služby online

Bratislava 19. júla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu urýchlila digitalizáciu v gastroprevádzkach. Tie za posledné dva roky začali svoje služby propagovať v online prostredí oveľa intenzívnejšie, keď až 84 % z nich má svoj profil na sociálnej sieti či vlastnú webovú stránku. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry NMS Market Research pre spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko na vzorke 210 prevádzkovateľov a majiteľov prevádzok.



"Až 84 % propaguje svoje podniky v online svete. Z nich má 78 % profil na Facebooku, 45 % na Instagrame a na Google Maps je 59 % prevádzok. Vlastnú webovú stránku má zhruba 54 % podnikov, zväčša ide o reštaurácie," okomentovala výsledky prieskumu hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko Zdenka Huňady. Väčšina prevádzok podľa nej uviedla, že sociálne siete nevedia firmy využívať naplno a uvítali by pomoc "zvonka", či už formou školení alebo dodaním predpripraveného obsahu určeného na zdieľanie špeciálnych akcií.



"Dlhodobo na internete úspešne fungovali veľké reštauračné siete a väčšie prevádzky v ľudnatejších mestách. V čase pandémie sa k nim postupne pridávali aj ďalšie, keďže online priestor sa za posledné dva roky stal novou realitou na udržiavanie kontaktov. Mnohí pochopili, že ide o veľmi účinnú a cenovo výhodnú formu propagácie, ktorá navyše dokáže prilákať aj novú klientelu," uviedol Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie spoločnosti.



Propagácia je hlavným dôvodom, prečo sa reštaurácie a prevádzky do digitalizácie púšťajú. Počas pandémie až dve pätiny gastroprevádzok zaviedli istú formu digitalizácie. Najčastejšie išlo práve o digitálnu formu propagácie, prípadne o zaobstaranie dotykovej pokladnice či platobného terminálu. Až 68 % prevádzok vníma digitalizáciu ako kľúčovú pre svoj rozvoj, pričom väčšina pohostinstiev už v súčasnosti ponúka digitálne priateľské prostredie pre hostí.