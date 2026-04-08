Prieskum: Až 9 z 10 Slovákov preferuje digitálne platby
Prieskum spoločnosti Mastercard sa konal v decembri 2025 vo všetkých krajoch Slovenska medzi tisíckou respondentov s bankovým účtom.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Na Slovensku takmer deväť z desiatich zákazníkov preferuje platbu kartou, mobilom alebo nositeľnou elektronikou. V kamenných obchodoch dáva digitálnym metódam prednosť 78 % ľudí, v online prostredí dokonca 91 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard zameraného na platobné správanie spotrebiteľov na Slovensku.
„Spotrebitelia stále častejšie dávajú prednosť digitálnym platobným riešeniam, ktoré sú rýchle, pohodlné a bezpečné. Či už nakupujú online alebo v kamenných obchodoch, zákazníci očakávajú, že ich obľúbený spôsob platenia bude bežne dostupný a bude fungovať hladko,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
V kamenných obchodoch sú najčastejšou voľbou debetné a kreditné karty, ktoré spolu preferuje 41 % zákazníkov. Nasledujú bezkontaktné platby mobilom, ktorým dáva prednosť 25 % ľudí. Sedem percent zákazníkov potom uprednostňuje nositeľnú elektroniku.
V online prostredí tiež jasne dominujú metódy založené na platobných kartách - či už priamo, alebo prostredníctvom rôznych digitálnych peňaženiek, napríklad Click to Pay. Práve digitálne peňaženky preferuje 29 % ľudí, 32 % spotrebiteľov dáva prednosť klasickej debetnej alebo kreditnej karte a ďalší uprednostňujú iné digitálne formy platenia, ako sú bankový prevod (8 %), platba kartou na dobierku (8 %), PayPal (8 %), platobné tlačidlo (2 %) a podobne.
Pokiaľ sa preferovaná digitálna platobná metóda nedá použiť, spotrebitelia väčšinou siahajú po hotovosti, čo sa môže stať napríklad pri nečakanom výpadku platobného terminálu alebo keď obchodník karty neprijme.
„V dobe, keď zákazníci očakávajú platenie bez námahy a zároveň maximálne bezpečne, sa široká ponuka platobných možností stáva nevyhnutnosťou pre obchodníkov, ktorí chcú zostať konkurencieschopní a budovať dlhodobú lojalitu svojich zákazníkov,“ podčiarkla Lvová.
Skúsenosti ukazujú, že väčšina podnikateľov pri digitálnej akceptácii zostáva aj po skončení zvýhodneného obdobia. V praxi sa potvrdzuje, že možnosť zaplatiť kartou alebo mobilom prináša nových zákazníkov, zjednodušuje administratívu a šetrí čas. Dáta zároveň ukazujú, že po zavedení bezhotovostných platieb môžu obchodníkom vzrásť tržby v priemere o 18 %.
