Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
Prieskum: Až 9 z 10 Slovákov preferuje digitálne platby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP/Manu Fernandez

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Na Slovensku takmer deväť z desiatich zákazníkov preferuje platbu kartou, mobilom alebo nositeľnou elektronikou. V kamenných obchodoch dáva digitálnym metódam prednosť 78 % ľudí, v online prostredí dokonca 91 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard zameraného na platobné správanie spotrebiteľov na Slovensku.

Spotrebitelia stále častejšie dávajú prednosť digitálnym platobným riešeniam, ktoré sú rýchle, pohodlné a bezpečné. Či už nakupujú online alebo v kamenných obchodoch, zákazníci očakávajú, že ich obľúbený spôsob platenia bude bežne dostupný a bude fungovať hladko,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

V kamenných obchodoch sú najčastejšou voľbou debetné a kreditné karty, ktoré spolu preferuje 41 % zákazníkov. Nasledujú bezkontaktné platby mobilom, ktorým dáva prednosť 25 % ľudí. Sedem percent zákazníkov potom uprednostňuje nositeľnú elektroniku.

V online prostredí tiež jasne dominujú metódy založené na platobných kartách - či už priamo, alebo prostredníctvom rôznych digitálnych peňaženiek, napríklad Click to Pay. Práve digitálne peňaženky preferuje 29 % ľudí, 32 % spotrebiteľov dáva prednosť klasickej debetnej alebo kreditnej karte a ďalší uprednostňujú iné digitálne formy platenia, ako sú bankový prevod (8 %), platba kartou na dobierku (8 %), PayPal (8 %), platobné tlačidlo (2 %) a podobne.

Pokiaľ sa preferovaná digitálna platobná metóda nedá použiť, spotrebitelia väčšinou siahajú po hotovosti, čo sa môže stať napríklad pri nečakanom výpadku platobného terminálu alebo keď obchodník karty neprijme.

V dobe, keď zákazníci očakávajú platenie bez námahy a zároveň maximálne bezpečne, sa široká ponuka platobných možností stáva nevyhnutnosťou pre obchodníkov, ktorí chcú zostať konkurencieschopní a budovať dlhodobú lojalitu svojich zákazníkov,“ podčiarkla Lvová.

Skúsenosti ukazujú, že väčšina podnikateľov pri digitálnej akceptácii zostáva aj po skončení zvýhodneného obdobia. V praxi sa potvrdzuje, že možnosť zaplatiť kartou alebo mobilom prináša nových zákazníkov, zjednodušuje administratívu a šetrí čas. Dáta zároveň ukazujú, že po zavedení bezhotovostných platieb môžu obchodníkom vzrásť tržby v priemere o 18 %.

Prieskum spoločnosti Mastercard sa konal v decembri 2025 vo všetkých krajoch Slovenska medzi tisíckou respondentov s bankovým účtom.
Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili