Prieskum: Až dve tretiny Slovákov sa hrnú do hypotéky bez rezervy

Bratislava 11. januára (TASR) - Dvom tretinám Slovákov chýba pri žiadosti o úver na bývanie finančná rezerva. Prípadne majú nestabilný príjem, alebo splácajú iné úvery, ktoré im môžu znemožniť cestu k hypotéke. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti FinGO.sk.



Do prieskumu sa zapojilo viac ako 100 finančných sprostredkovateľov z celého Slovenska. "Najväčšie percento maklérov (65 %) sa stretáva s tým, že klienti podceňujú finančnú prípravu na hypotekárny záväzok, nemajú vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, splácajú aj iné úvery, ktoré im môžu znemožniť čerpanie úveru alebo majú nestabilný príjem, ktorý im tiež môže skrížiť cestu k hypotéke," upozorňuje riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová.



"Druhou najčastejšou chybou (59 %) je to, že klient automaticky najskôr požiada o hypotéku vo svojej banke, pritom to nemusí byť preňho to najvýhodnejšie riešenie. Ak mu jeho banka úver neschváli, automaticky sa dostáva do úverového registra," pokračuje Šablová.



Až 6 z 10 ľudí sa podľa prieskumu nechá zlákať na reklamu, či propagované úroky na hypotékach. Tie však zrejme nedostanú, alebo sú podmienené uzavretím ďalších služieb, ktoré predstavujú pre klienta ďalšie náklady. V konečnom dôsledku tak ľudia môžu zaplatiť za úver viac, ako keby si zobrali hypotéku s vyšším úrokom.



Prieskum ukázal, že 37 % ľudí nedokáže skoordinovať všetky potrebné kroky k úveru. Nemajú prehľad o úverových štandardoch v jednotlivých bankách a nedostatok informácií im môže znemožniť čerpanie úveru.



"Je naozaj dobré, ak si ľudia vopred preveria, kde sú ich finančné limity. Aby si rezervovali takú nehnuteľnosť, ktorú si môžu finančne dovoliť, respektíve na kúpu ktorej im banka bude schopná požičať," upozornila Šablová. Približne 39 % ľudí totiž najskôr hľadá nehnuteľnosť a až potom sa zaujímajú o možnosti úveru. V takom prípade môžu uhradiť rezervačný poplatok za nehnuteľnosť, na ktorú im banka nemusí dať úver.