Prieskum: Až tretina výrobcov tepelnej izolácie nemá vlastnú stránku

Bratislava 22. júla (TASR) - Až tretina overovaných výrobcov tepelnej izolácie v SR nemá vlastnú webovú stránku a telefonický či iný kontakt chýbal u viac ako polovice analyzovaných subjektov. Vyplýva to z júnového prieskumu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), o ktorom informovala Petra Čakovská zo spoločnosti.



Niektorí výrobcovia svoje materiály podľa nej predávajú cez e-shop, iní dbajú o čo možno najvyššiu uhlíkovú neutralitu počas celého procesu výroby. Len v štyroch prípadoch však výrobcovia spotrebiteľom poskytli aj kompletné a jasné odborné poradenstvo, ktoré vo svojej situácii potrebovali.



Spresnila, že traja spotrebitelia v utajení získavali v júni informácie o výrobkoch 18 výrobcov rôznych typov izolácií prostredníctvom tajného nákupu (mystery shoppingu), ktorý pozostával z troch častí. V prvej časti prieskumu sa tajní zákazníci zamerali na overovanie informácií o výrobcoch dostupných na internete. V druhej časti overovali dostupnosť informácií o výrobkoch a dokumentov, ako technické listy, informácie/certifikáty/prehlásenia o bezpečnosti výrobkov, zdravotnej neškodnosti či vplyve na životné prostredie. A v tretej časti každý z troch tajných nákupcov priamo so zástupcom výrobcu riešil konkrétnu situáciu.



Až 22,2 % výrobcov nemá webové stránky, neuvádza kontaktné údaje, neponúka zákaznícku linku či podporu. Spotrebitelia o týchto výrobcoch či samotných výrobkoch nevedia nič zistiť a mystery shopperi nenašli informácie ani o zdravotnej neškodnosti či bezpečnosti výrobkov. Spotrebiteľ sa v týchto prípadoch nemá s kým pred kúpou poradiť a v podstate vôbec nevie zistiť, čo kupuje.



Približne 11,1 % preverovaných výrobcov nemá vlastnú webovú stránku ani žiadne priame možnosti kontaktu. Aj tu mali tajní spotrebitelia problém nájsť potrebné informácia o výrobkoch a čiastočne sa im to podarilo len cieleným dohľadaním stavebnín, ktoré im poskytli niektoré základné informácie.



Asi 22,2 % preverovaných výrobcov síce malo webovú stránku dostupnú v slovenčine alebo češtine, no spotrebitelia ich nevedeli kontaktovať telefonicky a informácie na internete im pomohli len čiastočne.



Na pomyselnom druhom mieste skončili štyria výrobcovia, ktorí majú webovú stránku v slovenčine alebo češtine, dostupné zákaznícke linky alebo osobitné telefonické kontakty, no v niektorých situáciách potrebné poradenstvo neposkytli, poskytli len čiastočne, prípadne na zákazníckej linke radila osoba nehovoriaca po slovensky.



U najlepšie hodnotených štyroch výrobcov (22,2 %) spotrebitelia ľahko našli všetky potrebné informácie na ich weboch. Zároveň ponúkajú aj funkčné zákaznícke linky a iné možnosti priameho kontaktovania. Kvalitné poradenstvo bolo poskytnuté vo všetkých troch stanovených životných situáciách.