PRIESKUM: Banky v SR sú v oblasti ESG vnímané ako zodpovedné firmy

Bratislava 26. mája (TASR) - Banky na Slovensku sú verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu. V rámci ESG oblasti očakáva verejnosť od bánk angažovanosť predovšetkým v oblasti riadenia a v sociálnej oblasti. Poukázala na to Slovenská banková asociácia (SBA) na základe aktuálneho prieskumu ESG & Reputation research 2024, realizovaného agentúrou Ipsos.



"V súvislosti s ESG verejnosť očakáva zapojenie bánk predovšetkým v oblasti riadenia (pilier G) a sociálnej oblasti (pilier S). Pokiaľ však ide o konkrétne aktivity naprieč E, S a G pilierom, pre populáciu je dôležitá aj environmentálna oblasť (pilier E). Najčastejšie ide o podporu financovania firiem a domácností pri prechode na zelenú energiu (36 %), či podporu projektov na ochranu životného prostredia (33 %)," priblížila výskumníčka Ipsos Paula Ivanková.



V oblasti riadenia verejnosť podľa nej najčastejšie očakáva, že banky budú aktívne vystupovať v boji proti finančnej kriminalite (37 %), či zvyšovať kybernetickú bezpečnosť obyvateľstva (32 %). Prioritou sociálneho piliera by malo byť podľa prieskumu zlepšovanie finančnej a technickej gramotnosti (33 %).



SBA, ktorá zastupuje záujmy bánk na Slovensku, ešte v roku 2022 vytvorila Komisiu pre ESG a udržateľnosť, ktorá zastrešuje aktivity v tejto oblasti. Jej hlavnými úlohami sú analýza dopadov existujúcich a navrhovaných legislatívnych štandardov v oblasti ESG na bankový sektor, pripomienkovanie legislatívy, spolupráca s Národnou bankou Slovenska (NBS) a inými orgánmi štátnej správy, ako aj rozvíjanie automatizácie zberu ESG údajov.



"Pri udržateľnom rozvoji majú banky nezastupiteľnú úlohu. K podpore tohto rozvoja sa zaviazalo 11 bánk v spoločnom memorande o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji, kde deklarujú svoje záväzky k dodržiavaniu zásad, ktoré sú už súčasťou ich podnikania a budú aj naďalej uplatňované pri ich obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu," vysvetlil predseda Komisie pre ESG a udržateľnosť SBA Tomáš Kvašňovský.



Celosektorový dotazník na zber ESG dát je ďalšou aktivitou komisie. Jeho cieľom je pomôcť bankám a sporiteľniam získať informácie, ktoré potrebujú na posúdenie profilu spoločností v tejto oblasti a na splnenie regulačných požiadaviek na vykazovanie a zverejňovanie informácií udržateľnosti.



"Aktuálne spúšťame do testovania aj uhlíkovú kalkulačku, ktorá je súčasťou vzorového ESG dotazníka. Vykazovanie informácií o udržateľnosti umožňuje spoločnostiam, bankám a investorom merať, ako si plnia svoje záväzky v environmentálnych, sociálnych a riadiacich oblastiach. Preto je čoraz dôležitejšie začleniť ESG do investičných rozhodnutí, plánov a cieľov pri hľadaní príležitostí na vytváranie trvalých hodnôt," doplnil manažér SBA pre oblasť ESG a udržateľnosť Ján Maxim.