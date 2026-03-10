< sekcia Ekonomika
Prieskum: Bez vstupného kapitálu začalo biznis 41 % podnikateliek v SR
Viac ako polovica žien pri rozbehu podnikania využila výhradne vlastné úspory. Ďalším 18 % pomohli peniaze od rodiny, partnera alebo známych. Z nich 5 % vo forme finančného daru a 13 % formou pôžičky.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Svoj biznis začalo bez vstupného kapitálu 41 % oslovených podnikateliek na Slovensku. Štvrtina mala na začiatku k dispozícii menej ako 1000 eur a 19 % začínalo so sumou 1000 až 5000 eur. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Visa, realizovaný vo februári medzi 203 respondentkami - aktívnymi podnikateľkami alebo ženami so skúsenosťou s podnikaním. O výsledkoch prieskumu v utorok informovala Visa.
Viac ako polovica žien pri rozbehu podnikania využila výhradne vlastné úspory. Ďalším 18 % pomohli peniaze od rodiny, partnera alebo známych. Z nich 5 % vo forme finančného daru a 13 % formou pôžičky. Nedostatok kapitálu patrí medzi najväčšie bariéry - až štvrtina podnikateliek uviedla, že by na štart potrebovali vyššiu finančnú čiastku.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že na začiatku podnikania ženám najviac chýbajú relevantné kontakty, dokonca aj viac ako financie - 28 % ich uviedlo, že práve networking bol pre ne najväčšou slabinou pri štarte vlastného projektu. Medzi ďalšie prekážky v úvode podnikania patrili nedostatok odvahy a sebavedomia (21 %), chýbajúce informácie o legislatíve a daniach (20 %), absencia mentoringu a poradenstva (16 %), chýbali im aj kvalitní spolupracovníci či obchodný partner (16 %) aj podpora okolia (13 %).
„Niekedy stačí správny impulz v správnom čase - profesionálny mentoring, nový kontakt alebo niekto, kto žene dodá sebavedomie urobiť v podnikaní ďalší krok,“ uviedla country manažérka Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.
Sedem z desiatich slovenských podnikateliek rozbehlo vlastný biznis do 35 rokov, 23 % z nich pred dovŕšením 25 rokov. Napriek náročným začiatkom a častým výzvam hodnotia ženy svoje rozhodnutie podnikať prevažne priaznivo. Až 83 % žien, ktoré majú s podnikaním skúsenosť, vníma svoj štart v biznise pozitívne. Rovnako svoju skúsenosť hodnotí aj 73 % žien, ktoré svoju podnikateľskú činnosť už ukončili.
„Ženy majú prirodzenú chuť tvoriť, podnikať a posúvať veci dopredu. V praxi však často nemajú rovnaké podmienky ani štartovaciu pozíciu ako muži a ich cesta k úspešnému biznisu nebýva priamočiara. Systematickú podporu ženského podnikania vnímame ako investíciu s dlhodobým spoločenským prínosom,“ priblížila výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.
Visa otvára podnikateľkám na Slovensku štvrtýkrát možnosť zapojiť sa do grantového programu Visa She's Next. Môžu získať tri granty vo výške 5000 eur vrátane mentoringu a poradenstva na mieru. Do aktuálneho ročníka sa môžu podnikateľky prihlásiť do 27. apríla. Cieľom je pomôcť ženám rozvíjať zmysluplné podnikateľské projekty a zároveň podporiť rast malých a stredných podnikov na Slovensku. Program je na Slovensku realizovaný v spolupráci s Pontis Impact.
