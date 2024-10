Prieskum: Biopásy pomáhajú malej zveri na Slovensku

Bratislava 10. októbra (TASR) - Biopásy predstavujú efektívny nástroj na podporu biodiverzity a ochranu malej zveri v poľných revíroch. Vyplýva to z prieskumu "Biopásy v praxi", ktorý medzi poľovníkmi v auguste zrealizovala Slovenská poľovnícka komora (SPK) v spolupráci s občianskym združením Zeleň a SOS Birdlife Slovensko.



Hovorca SPK Alojz Kaššák priblížil, že zo všetkých relevantných odpovedí v prieskume zaznamenalo po zavedení biopásov až 72 % užívateľov revírov nárast populácie malej zveri.



Okrem toho 77 % respondentov pozorovalo zvýšený výskyt malej zveri priamo v biopásoch a ich okolí, pričom odhadované zvýšenie početnosti sa najčastejšie pohybovalo v rozmedzí 10 až 30 %. Viac ako polovica účastníkov prieskumu zaznamenala hniezdenie alebo vyvedenie mláďat, čo je jedným z najdôležitejších indikátorov úspešného vplyvu biopásov.



Biopásy mali podľa Kaššáka najvýraznejší prínos pre zajačiu, bažantiu a srnčiu zver, no dôležitú úlohu zohrali aj pre nepoľovnú zver. Až 145 respondentov zaznamenalo výskyt rôznych druhov spevavých vtákov, malých cicavcov, dravých vtákov a hmyzu.



Významným pozorovaním bolo podľa neho zvýšené množstvo opeľovačov, ako sú včely a motýle, ktoré sú kľúčové pre vývoj mláďat bažantov a jarabíc. Jarabice majú obrovský potenciál profitovať z biopásov, keďže tento druh viazaný na okraje polí, potrebuje na výchovu mláďat veľké množstvo hmyzu. Populácia jarabíc na Slovensku klesla za posledné desaťročia o viac ako 99 %, čo z nich robí jeden z najohrozenejších druhov.



Zaujímavé pozorovania priniesli podľa prieskumu aj poľovníci z okresu Michalovce, kde zaznamenali výskyt vzácnej kane popolavej. Okrem toho prieskum odhalil výskyt hrabošov spolu s ich predátormi, ako sú bociany, volavky, sovy či rôzne druhy dravcov.



SPK by podľa Kaššáka chcela kompetentných vyzvať na ďalšiu finančnú a legislatívnu podporu biopásov. Biopásy existujú aj vďaka spoločnému memorandu za zdravú krajinu, ktoré podpísali viaceré lesnícke, poľnohospodárske, poľovnícke a ochranárske organizácie začiatkom roka 2021. Vďaka tomuto podnetu a mnohým rokovaniam s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka boli navýšené platby pre poľnohospodárov tak, aby sa biopásy oplatilo realizovať.