Prieskum: Black Friday plánuje tento rok využiť 52 % Slovákov

Bratislava 4. novembra (TASR) - Viac ako 52 % Slovákov plánuje využiť čas výhodných ponúk tzv. Black Friday, pričom až 45 % z nich ho považuje za najlepší čas na nákupy počas roka. Vyplýva to z prieskumu realizovaného v júni tohto roka spoločnosťou Danae pre online trhovisko Allegro.



Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že pre slovenských zákazníkov je kľúčová bezpečnosť, až 69 % uprednostňuje nákup na overených platformách. Súčasne až 67 % zákazníkov čoraz viac uprednostňuje cielené nakupovanie s možnosťou poznania ponuky vopred a plánovania.



Prieskum Allegro taktiež ukázal, že viac ako polovica respondentov sa na Black Friday pripravuje vopred a cielene sleduje tie najvýhodnejšie ponuky. Viac než polovica zákazníkov hľadá počas Black Friday konkrétne produkty, ktoré majú v pláne zakúpiť, ak nájdu výhodnú ponuku.



V prieskume až 29 % ľudí uviedlo, že Black Friday využijú aj bez toho, aby mali záujem o konkrétny produkt - jednoducho hľadajú výhodné ponuky. Až 51 % ľudí oceňuje, ak obchody dopredu ohlásia Black Friday akcie a zvyšuje to u nich pravdepodobnosť, že sa zapoja do nákupu.



Z prieskum tiež vyplynulo, že až 66 % Slovákom vyhovuje, ak sú na produktoch označené ceny za 30 dní - uľahčuje im to porovnanie ponúk a zváženie výhodnosti.