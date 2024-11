Prieskum: Bonitní investori sa zameriavajú na akcie či reality

Bratislava 30. novembra (TASR) - Bonitní investori na Slovensku investujú najmä do akcií, realít a dlhopisov. Drvivá väčšina si investíciami šetrí na dôchodok. Pri rozhodovaní o investíciách si kvalifikovaní investori najčastejšie nechajú poradiť od odborníkov na personalizované poradenstvo, takzvaných wealth manažérov. Vyplýva to z prieskumu investičnej skupiny WOOD & Company.



"Náš prieskum jasne ukazuje, že sa skúsení investori spoliehajú na odbornú pomoc a diverzifikáciu portfólia. Väčšina z nich aktívne vyhľadáva rady wealth manažérov, čo im umožňuje robiť informované rozhodnutia a dosahovať nadpriemerné výnosy. Zároveň sa orientujú na širšie spektrum investícií, najmä akcie, reality a dlhopisy. Táto stratégia im pomáha nielen budovať, ale aj chrániť ich bohatstvo v dlhodobom horizonte," uviedol Michal Kasana z WOOD & Company.



Takmer 96 % kvalifikovaných investorov na Slovensku vníma investovanie primárne ako prostriedok zabezpečenia finančnej rezervy do budúcnosti. Väčšina (90 %) respondentov chce z investovaných peňazí žiť na dôchodku. Pri výbere investičných nástrojov sa spoliehajú najmä na rady wealth manažérov (91,5 %), dlhodobú výnosnosť (92,9 %) či unikátne produkty (60 %).



Bonitní investori sa pri investovaní orientujú najmä na akcie (28,9 %), reality (24,1 %) a dlhopisy (19,6 %). Väčšina z nich pritom očakáva od svojho portfólia ročný výnos aspoň šesť percent a viac.