Prieskum: Časť Slovákov už valcujú dlhy, o finančnej rezerve nechyrujú

Bratislava 31. marca (TASR) – Inflácia kriticky ovplyvnila hlavne nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, avšak zasahuje už aj ďalšie. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS), realizovanej agentúrou MNFORCE vo februári 2023 na vzorke 1000 respondentov. Tento stav podľa asociácie pravdepodobne zvýši nielen zadlženosť, ale aj skomplikuje splácanie finančných záväzkov.



Podľa prieskumu inflácia ovplyvnila viac ako 50 % respondentov, ktorí obmedzili svoje výdavky. Približne každému desiatemu respondentovi (13 %) sa zvýšilo zadlženie, pričom polovica respondentov nemá vytvorenú finančnú rezervu. Podľa ASINS je pravdepodobné, že mnoho ľudí sa ocitne v exekúcii či v problémoch so splácaním dlhov.



"V posledných rokoch sa vymožiteľnosť pohľadávok výrazne znížila, a to jednak rôznymi legislatívnymi zmenami, ale aj samotný systém exekučného konania sa po jeho úprave v roku 2017 stal výrazne neefektívnejším," povedal viceprezident ASINS Pavol Jakubov.



"Vnímame, že čoraz viac ľudí, ktorí sa dostali do finančných problémov, sa rozhodlo rezignovať na mimosúdne riešenie svojich dlhov a čakajú na súdne či exekučné konanie, čo má za následok zbytočné zvyšovanie ich dlhov. Táto situácia je do značnej miery spôsobená jednak nešťastným nastavením osobného bankrotu na Slovensku, ale aj mylným presvedčeným časti obyvateľstva, že im raz niekto ich dlhy odpustí v rámci nejakej amnestie," dodal Jakubov.



Človek vo finančných problémoch sa podľa asociácie často bojí kontaktovať svojho veriteľa alebo inkasnú agentúru. ASINS opätovne pripomína, že dôležité je včasne komunikovať. Vtedy sa obyčajne podarí nájsť riešenie, napríklad v podobe dohody o splátkovom kalendári. Podstatné je, aby sa pohľadávka ďalej nezvyšovala a dlžník sa vyhol exekúcii či osobnému bankrotu.