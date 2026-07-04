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Prieskum: Cena rozhoduje pri dovolenke takmer u polovice Slovákov
Pri stravovacích službách oproti máju 2019 najviac zdraželo Bulharsko - o 93 %.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Pri výbere dovolenky na rok 2026 je pre Slovákov najdôležitejšia cena. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Superpoistenie.sk ju ako hlavný faktor uviedlo 48 % respondentov. Bezpečnosť v destinácii je druhým najdôležitejším kritériom pre 23 % ľudí. Hoci situácia v destinácii dovolenkové rozhodovanie výrazne ovplyvňuje, oficiálne cestovné odporúčania alebo upozornenia sleduje iba štvrtina opýtaných, 16 % ich nesleduje vôbec.
„Cena je pri plánovaní dovolenky prirodzene veľmi dôležitá. Pri rodinnej ceste alebo drahšom zájazde vie rozdiel v cene rozhodnúť. Komplikácia môže nastať vtedy, keď sa výber zúži iba na cenu, hotel a termín odchodu,“ uviedol manažér Superpoistenie.sk Vladimír Cvik. „Praktická príprava pred cestou nemusí znamenať paniku ani komplikované preverovanie. Často ide o niekoľko jednoduchých krokov, ktoré človeku pomôžu lepšie sa rozhodnúť ešte pred zaplatením dovolenky,“ podotkol.
Najsilnejším faktorom, ktorý by ľudí odradil od kúpy dovolenky, je podľa 73 % ozbrojený konflikt alebo teroristické hrozby v regióne. Nasledujú negatívne recenzie so 46 %, vysoké ceny leteniek alebo pohonných látok so 44 % a zhoršená ekonomická situácia s 33 %. Riziko zrušenia letov by od kúpy odradilo 24 % ľudí a slabá zdravotná starostlivosť v destinácii 20 %.
Situácia na Blízkom východe ovplyvnila dovolenkové plány výrazne alebo čiastočne spolu približne 40 % respondentov. Časť ľudí pre obavy súvisiace s dianím v regióne destináciu už zmenila alebo o jej zmene zvažuje, ďalší si dôkladnejšie overujú informácie.
„Oficiálne cestovné odporúčania nemusia byť niečo, čo človek číta až pri exotickej dovolenke. Zmysel majú aj pri cestách do obľúbených letných destinácií, najmä ak sa v regióne mení aktuálna situácia, pribúdajú výpadky letov alebo ide o krajinu so špecifickými pravidlami vstupu,“ odporučil Cvik.
Platby kartami na dovolenke pribúdajú a používanie fyzických peňazí sa stáva skôr výnimkou. Osem z desiatich Sloveniek a Slovákov v zahraničí uprednostňuje bezhotovostné úhrady, 54 % z nich takto platí všade, kde je to možné. Už len štyria zo stovky za hranicami využívajú výhradne hotovosť, každý desiaty platby kombinuje kartou a hotovosťou. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit, ktorý realizoval Ipsos od 20. do 22. mája na vzorke 1035 respondentov.
„Z Bratislavského kraja bolo v cudzine skoro 80 % ľudí, v prípade občanov Slovenska s učňovským vzdelaním len o niečo viac ako tretina a z nízkopríjmových skupín sa dostali na zahraničnú dovolenku iba štyria z desiatich,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Dovolenkujúci za hranicami v drvivej väčšine prípadov platia za nákupy, služby či rôzne poplatky debetnými a kreditnými kartami.
Ceny dovoleniek sa od predpandemického obdobia výrazne zmenili. Najväčšiu časť výdavkov predstavujú služby priamo v destinácii - ubytovanie a stravovanie. „V Českej republike boli ubytovacie služby v máji 2026 po prepočte na eurá približne o 91 % drahšie než v máji 2019. V Chorvátsku zdraželi približne o 82 %,“ uviedol ekonomický analytik Tatra banky Adam Babinec.
Ceny ubytovania v Poľsku vzrástli o 65 %, v Rakúsku o 54 %, v Španielsku o 52 %. „Na Slovensku boli ubytovacie služby oproti máju 2019 drahšie približne o 36 %. Špecifický príklad predstavuje Turecko. V tureckej líre ceny ubytovania výrazne narástli, ale po prepočte na eurá boli v máji 2026 vyššie iba približne o 4 % oproti máju 2019,“ priblížil analytik.
Pri stravovacích službách oproti máju 2019 najviac zdraželo Bulharsko - o 93 %. V ČR ceny stravovania vzrástli o 91 %, v Maďarsku o 90 %. Výrazný rast cien je aj v Poľsku, Turecku (aj po kurzovej úprave), na Slovensku a v Chorvátsku. „Miernejší rast sledujeme vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku a na Cypre. Reštauračné služby zdraželi takmer všade, no v strednej Európe rástli ceny citeľne rýchlejšie,“ porovnal Babinec.
Dovolenkový index, kombinujúci rast cien ubytovania a stravovania, ukázal najväčšie zdraženie v ČR po prepočte na eurá o 91 %. „Na druhom mieste je Chorvátsko, kde modelový dovolenkový kôš zdražel približne o 79 %. Tu zohráva výraznú rolu najmä ubytovanie, ktoré má v modeli vyššiu váhu,“ dodal analytik. Na spodnom konci rebríčka sú Malta, Cyprus, Francúzsko a po kurzovej úprave aj Turecko.
„Cena je pri plánovaní dovolenky prirodzene veľmi dôležitá. Pri rodinnej ceste alebo drahšom zájazde vie rozdiel v cene rozhodnúť. Komplikácia môže nastať vtedy, keď sa výber zúži iba na cenu, hotel a termín odchodu,“ uviedol manažér Superpoistenie.sk Vladimír Cvik. „Praktická príprava pred cestou nemusí znamenať paniku ani komplikované preverovanie. Často ide o niekoľko jednoduchých krokov, ktoré človeku pomôžu lepšie sa rozhodnúť ešte pred zaplatením dovolenky,“ podotkol.
Najsilnejším faktorom, ktorý by ľudí odradil od kúpy dovolenky, je podľa 73 % ozbrojený konflikt alebo teroristické hrozby v regióne. Nasledujú negatívne recenzie so 46 %, vysoké ceny leteniek alebo pohonných látok so 44 % a zhoršená ekonomická situácia s 33 %. Riziko zrušenia letov by od kúpy odradilo 24 % ľudí a slabá zdravotná starostlivosť v destinácii 20 %.
Situácia na Blízkom východe ovplyvnila dovolenkové plány výrazne alebo čiastočne spolu približne 40 % respondentov. Časť ľudí pre obavy súvisiace s dianím v regióne destináciu už zmenila alebo o jej zmene zvažuje, ďalší si dôkladnejšie overujú informácie.
„Oficiálne cestovné odporúčania nemusia byť niečo, čo človek číta až pri exotickej dovolenke. Zmysel majú aj pri cestách do obľúbených letných destinácií, najmä ak sa v regióne mení aktuálna situácia, pribúdajú výpadky letov alebo ide o krajinu so špecifickými pravidlami vstupu,“ odporučil Cvik.
Platby kartami na dovolenke pribúdajú a používanie fyzických peňazí sa stáva skôr výnimkou. Osem z desiatich Sloveniek a Slovákov v zahraničí uprednostňuje bezhotovostné úhrady, 54 % z nich takto platí všade, kde je to možné. Už len štyria zo stovky za hranicami využívajú výhradne hotovosť, každý desiaty platby kombinuje kartou a hotovosťou. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit, ktorý realizoval Ipsos od 20. do 22. mája na vzorke 1035 respondentov.
„Z Bratislavského kraja bolo v cudzine skoro 80 % ľudí, v prípade občanov Slovenska s učňovským vzdelaním len o niečo viac ako tretina a z nízkopríjmových skupín sa dostali na zahraničnú dovolenku iba štyria z desiatich,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Dovolenkujúci za hranicami v drvivej väčšine prípadov platia za nákupy, služby či rôzne poplatky debetnými a kreditnými kartami.
Ceny dovoleniek sa od predpandemického obdobia výrazne zmenili. Najväčšiu časť výdavkov predstavujú služby priamo v destinácii - ubytovanie a stravovanie. „V Českej republike boli ubytovacie služby v máji 2026 po prepočte na eurá približne o 91 % drahšie než v máji 2019. V Chorvátsku zdraželi približne o 82 %,“ uviedol ekonomický analytik Tatra banky Adam Babinec.
Ceny ubytovania v Poľsku vzrástli o 65 %, v Rakúsku o 54 %, v Španielsku o 52 %. „Na Slovensku boli ubytovacie služby oproti máju 2019 drahšie približne o 36 %. Špecifický príklad predstavuje Turecko. V tureckej líre ceny ubytovania výrazne narástli, ale po prepočte na eurá boli v máji 2026 vyššie iba približne o 4 % oproti máju 2019,“ priblížil analytik.
Pri stravovacích službách oproti máju 2019 najviac zdraželo Bulharsko - o 93 %. V ČR ceny stravovania vzrástli o 91 %, v Maďarsku o 90 %. Výrazný rast cien je aj v Poľsku, Turecku (aj po kurzovej úprave), na Slovensku a v Chorvátsku. „Miernejší rast sledujeme vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku a na Cypre. Reštauračné služby zdraželi takmer všade, no v strednej Európe rástli ceny citeľne rýchlejšie,“ porovnal Babinec.
Dovolenkový index, kombinujúci rast cien ubytovania a stravovania, ukázal najväčšie zdraženie v ČR po prepočte na eurá o 91 %. „Na druhom mieste je Chorvátsko, kde modelový dovolenkový kôš zdražel približne o 79 %. Tu zohráva výraznú rolu najmä ubytovanie, ktoré má v modeli vyššiu váhu,“ dodal analytik. Na spodnom konci rebríčka sú Malta, Cyprus, Francúzsko a po kurzovej úprave aj Turecko.