Prieskum: Česi a Maďari vlastnia tisíce slovenských spoločností

Bratislava 23. júna (TASR) - Podnikatelia z Českej republiky a Maďarska riadia na Slovensku tisícky firiem. Ročne pritom do svojich portfólií zaraďujú stovky našich spoločností. Ukazuje to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode. Podľa nej sa tamojší podnikatelia už dlhodobo orientujú na posilňovanie biznisu práve na našom trhu, pričom rast počtu zahraničných vlastníkov zo susedných krajín kopíruje predošlý rok.



"Za prvých päť mesiacov tohto roka založili u nás Česi 864 firiem, kým za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 850 firiem. Rovnako podnikatelia z Maďarska si na našom trhu zriadili tento rok 316 podnikov, vlani 387," porovnáva čísla analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Prírastok nových spoločností s českým vlastníkom je zatiaľ najvyšší v histórii, pričom tempo rastu je významnejšie ako v prípade maďarských majiteľov. Podľa Štěpánovej to súvisí s teritoriálnou blízkosťou, nulovou jazykovou bariérou i potenciálom rastu. Česi tak podľa dát u nás aktuálne vlastnia 12.061 firiem a Maďari 10.931. Trojicu najčastejších zahraničných vlastníkov našich spoločností uzatvárajú Rakúšania, ktorí za prvými dvoma výrazne zaostávajú, riadia u nás 3999 podnikov, čo je medziročne o 51 viac.



Zaujímavý je aj nárast vlastníkov firiem u našich zvyšných susedov – Poliakov a Ukrajincov. "Podnikatelia z týchto krajín u nás ročne založia viac ako sto spoločností," priblížila Štěpánová. Hlavným faktorom je podľa nej práve blízkosť so Slovenskom.



Jedinou krajinou, ktorej podnikatelia, naopak, zo Slovenska odchádzajú, je Rusko. Kým ešte medzi rokmi 2018 a 2019 na našom trhu pribudlo 70 ruských podnikateľov, za posledný rok ich od nás odišlo 17. "Fakt, že by sa počet zahraničných vlastníkov medziročne znížil, sme dlhodobo nezaznamenali. Kým v predchádzajúcich rokoch sme videli, že protiruské sankcie nemali vplyv na apetít tamojších podnikateľov rozširovať aktivity na Slovensku, v súčasnosti vidíme odliv. Môže to znamenať aj predzvesť prichádzajúcej krízy," dodala Štěpánová.