Česi využívajú dotácie na obnovu domov štyrikrát častejšie ako Slováci

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovensko v podpore obnovy domov zaostáva za Českom. Pritom jednoduchšie a vyššie dotačné programy by ľudí motivovali ku kvalitnejšej obnove domov. Upozornila na to riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová. Ako vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre platformu z februára 2020, české domácnosti využívajú pri obnove rodinných domov štyrikrát častejšie štátne dotácie ako slovenské.



„Nedostatočná obnova budov je problémom Slovenska, ktorému by jej zrýchlenie prinieslo viacero benefitov v podobe zvyšovania zamestnanosti, oživenia lokálnej ekonomiky, ako aj pri plnení cieľa uhlíkovej neutrality, či zlepšenia zdravia obyvateľstva,“ dodala Nikodemová. Z prieskumu tiež vyplynulo, že takmer tri štvrtiny obyvateľov by v tomto kontexte prijali jednoduchšie a vyššie dotácie od štátu.



Podľa prieskumu chce 43 % opýtaných v najbližších dvoch rokoch obnovovať svoj rodinný dom. „Najčastejšie sa ľudia pre obnovu rozhodujú z dôvodu potreby zvýšiť komfort bývania a zlepšiť vnútorné prostredie. Uskutočnené a naplánované obnovy majitelia na Slovensku väčšinou financujú z vlastných úspor,“ uviedol analytik platformy Richard Paksi. Aktuálne však podľa jeho slov chce na financovanie využiť štátnu dotáciu štvrtina opýtaných.



Podľa údajov platformy bola väčšina rodinných domov na Slovensku postavená pred rokom 1980 a obnovená bola necelá polovica. Majitelia rodinných domov vedia na Slovensku využiť dotačný program, v rokoch 2016 – 2019 však takúto formu podpory získalo asi 500 žiadateľov. „Pre porovnanie, v susednej Českej republike bolo cez podobný program podporených už 48.000 projektov (2014 – marec 2020). Český program Nová zelená úsporám financuje okolo 7500 projektov ročne,“ dodala Nikodemová.



Ako upozornila platforma, podpora obnovy rodinných domov by pomohla aj pri ekonomickej obnove Slovenska. Podľa prieskumu platformy 57,1 % ekonómov považuje investície do obnovy a výstavby budov za jedno z kľúčových opatrení na oživenie ekonomiky, vláda by ich mala využiť. Ďalších takmer 29 % opýtaných ekonómov si myslí, že by vláda mala klásť dôraz na iné sektory, ale investície do obnovy a výstavby budov by mali byť aj tak súčasťou opatrení na oživenie ekonomiky.