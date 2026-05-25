Prieskum: Cestovné správanie zmenilo množstvo Nemcov, dôvod je tento
Možné narušenie leteckej prepravy menej znepokojuje tých, ktorí majú cestovať pracovne.
Autor TASR
Berlín 25. mája (TASR) - Veľká časť obyvateľov Nemecka, ktorí sa chystali cestovať letecky, zrušila alebo zmenila rezerváciu letu pre obavy z možného nedostatku leteckého paliva v súvislosti s vojnou v Iráne alebo preto, že ich let zrušila letecká firma. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť SAP Concur, ktorá poskytuje služby manažovania cestovania a výdavkov pre firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Až 62 % respondentov už zmenilo svoje cestovné správanie pre hrozbu narušenia leteckej dopravy. Takmer polovica opýtaných (46 %) uviedla, že bude cestovať vlakom alebo autom. Pre skoršie rezervovanie letu sa rozhodlo 39 % respondentov a 31 % oslovených svoje cestovné rozhodnutia odložilo.
Možné narušenie leteckej prepravy menej znepokojuje tých, ktorí majú cestovať pracovne. Len 17 % respondentov v tejto skupine zmenilo svoje cestovné plány. Rezerváciu letu zrušilo alebo zmenilo len 6 %.
„Každý, kto cestuje v nasledujúcich týždňoch, by mal plánovať flexibilne,“ povedal manažér v spoločnosti SAP Concur Michael Schmitz. „To znamená zvážiť alternatívy k lietaniu, ako sú vlaky alebo prenajaté autá, ak je to možné, a v prípade zrušenia letu čo najrýchlejšie zmeniť rezerváciu. Cestujúci by mali zdokumentovať všetky dodatočné náklady a uschovať si účtenky,“ dodal.
Medzinárodná agentúra pre energetiku v polovici apríla varovala, že niekoľko európskych krajín by mohlo od júna čeliť nedostatku leteckého paliva, ak budú dodávky z Blízkeho východu naďalej narušené.
