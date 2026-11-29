< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Cez 50% Slovákov pociťuje stres z neuhradených účtov
Najvyššiu mieru stresu na desaťbodovej stupnici uviedlo 31,2 % respondentov.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Nemožnosť uhradiť účty a ďalšie finančné záväzky načas považuje za vysoko stresujúcu 56,1 % Slovákov. Pre takmer tretinu opýtaných ide o extrémne stresujúcu situáciu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO.
Najvyššiu mieru stresu na desaťbodovej stupnici uviedlo 31,2 % respondentov. Ženy označili takúto situáciu za extrémne stresujúcu častejšie (37,4 %) ako muži (24,6 %). Vysokú mieru stresu, teda hodnoty osem až desať, uviedlo spolu 56,1 % opýtaných.
„Stres z neplatenia nesúvisí len s tým, či človek dlh má. Vyšší stres u žien môže súvisieť aj s tým, že častejšie zabezpečujú každodenné platby a nákupy domácnosti,“ uviedol riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.
Prieskum sa zameral aj na výdavky, ktoré domácnosti plánujú zo svojich rozpočtov vyradiť. Darčeky a nadštandardné výdavky označilo 31,6 % respondentov. Takmer rovnako často ľudia uvádzali kaviarne a drobné radosti vrátane impulzívnych nákupov (31,5 %), elektroniku a väčšie nákupy do domácnosti (30,9 %) či nové oblečenie a módne nákupy (30,6 %). Žiadne výdavky neplánuje obmedziť 20,1 % opýtaných. Respondenti mohli označiť viacero možností.
Podľa riaditeľa EOS KSI Slovensko Petra Dvornáka prichádzajú predvianočné zľavy v období, keď časť domácností plánuje obmedziť práve nákupy elektroniky a oblečenia. Upozornil, že zľava predstavuje úsporu len vtedy, ak si človek daný tovar plánoval kúpiť aj bez nej a má naň dostatok peňazí.
Odporúča preto zostaviť si vianočný rozpočet ešte pred nákupmi počas Black Friday a zohľadniť aj januárové výdavky, ako sú nájom, energie, poistky či splátky.
Manažér EOS KSI Slovensko Peter Čanda odporúča stanoviť si vopred limit na sviatočné nákupy, pripraviť zoznam darčekov a najskôr vyčleniť peniaze na pravidelné platby. Upozornil aj na riziká nákupov na splátky a s odloženou platbou, ktoré môžu zaťažiť rodinný rozpočet aj v nasledujúcich mesiacoch.
V prípade problémov so splácaním záväzkov odporúča neodkladať komunikáciu s veriteľom a ozvať sa ešte pred termínom splatnosti. Včasný kontakt podľa neho vytvára priestor na hľadanie ďalšieho riešenia.
Najvyššiu mieru stresu na desaťbodovej stupnici uviedlo 31,2 % respondentov. Ženy označili takúto situáciu za extrémne stresujúcu častejšie (37,4 %) ako muži (24,6 %). Vysokú mieru stresu, teda hodnoty osem až desať, uviedlo spolu 56,1 % opýtaných.
„Stres z neplatenia nesúvisí len s tým, či človek dlh má. Vyšší stres u žien môže súvisieť aj s tým, že častejšie zabezpečujú každodenné platby a nákupy domácnosti,“ uviedol riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.
Prieskum sa zameral aj na výdavky, ktoré domácnosti plánujú zo svojich rozpočtov vyradiť. Darčeky a nadštandardné výdavky označilo 31,6 % respondentov. Takmer rovnako často ľudia uvádzali kaviarne a drobné radosti vrátane impulzívnych nákupov (31,5 %), elektroniku a väčšie nákupy do domácnosti (30,9 %) či nové oblečenie a módne nákupy (30,6 %). Žiadne výdavky neplánuje obmedziť 20,1 % opýtaných. Respondenti mohli označiť viacero možností.
Podľa riaditeľa EOS KSI Slovensko Petra Dvornáka prichádzajú predvianočné zľavy v období, keď časť domácností plánuje obmedziť práve nákupy elektroniky a oblečenia. Upozornil, že zľava predstavuje úsporu len vtedy, ak si človek daný tovar plánoval kúpiť aj bez nej a má naň dostatok peňazí.
Odporúča preto zostaviť si vianočný rozpočet ešte pred nákupmi počas Black Friday a zohľadniť aj januárové výdavky, ako sú nájom, energie, poistky či splátky.
Manažér EOS KSI Slovensko Peter Čanda odporúča stanoviť si vopred limit na sviatočné nákupy, pripraviť zoznam darčekov a najskôr vyčleniť peniaze na pravidelné platby. Upozornil aj na riziká nákupov na splátky a s odloženou platbou, ktoré môžu zaťažiť rodinný rozpočet aj v nasledujúcich mesiacoch.
V prípade problémov so splácaním záväzkov odporúča neodkladať komunikáciu s veriteľom a ozvať sa ešte pred termínom splatnosti. Včasný kontakt podľa neho vytvára priestor na hľadanie ďalšieho riešenia.