Prieskum: Čo je pre Slovákov rozhodujúce pri výbere banky?

Bratislava 26. júla (TASR) - Pri výbere banky sa Slováci rozhodujú predovšetkým podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor ju považujú viac ako dve tretiny (69 %) klientov. Vyplýva to z internetového prieskumu na vzorke 962 obyvateľov Slovenska vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý v novembri minulého roka pre mBank zrealizovala agentúra Focus.



Podľa výsledkov prieskumu by bol pre 67 % opýtaných výrazný nárast tohto poplatku najsilnejším motívom na zmenu banky. S výrazným odstupom nasledujú s 19 % faktory ako zlé finančné výsledky inštitúcie a s 18 % neprehľadný či nespoľahlivý internet banking.



Spoločnosť tiež uvádza, že 16 % zákazníkov by začalo uvažovať nad zmenou banky pre nepríjemný a neochotný personál a 15 % z dôvodu chýbajúcich služieb a produktov. Odradiť môžu zo 14 % aj negatívne informácie o inštitúcii a z desiatich percent nedostatočný vernostný program pre klientov.



Pre viac ako tretinu (36 %) osôb je rozhodujúcim faktorom pri výbere banky kvalitný internet banking a pre 28 % je to moderná mobilná aplikácia. Oproti poslednému prieskumu si na jej dôležitosti zakladá o päť percentuálnych bodov viac zákazníkov, čo svedčí aj o tom, že moderné technológie obľubujú Slováci čoraz viac.



Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre viac ako pätinu (22 %) Slovákov a na odporúčanie priateľov, známych či rodiny sa ich spolieha deväť percent. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že veľkosť banky z pohľadu počtu klientov berie do úvahy osem percent oslovených.



"Klienti rok čo rok čoraz viac reflektujú aj na online komunikáciu s bankou, či už prostredníctvom mobilných bankových aplikácií alebo internetového bankovníctva," konštatuje sociológ a riaditeľ prieskumnej agentúry Martin Slosiarik.



Medzi ďalšie prednosti banky patria podľa prieskumu z 24 % kvalitné a spoľahlivé služby, z 23 % tradícia a dôveryhodnosť inštitúcie a u 17 % ochotný, milý či príjemný personál, čo bolo naposledy pri 21 %, porovnáva agentúra. Výhodné úroky na hypotéky a úvery oceňuje 12 % klientov a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte osem percent.



Z výsledkov prieskumu vyplynulo aj to, že 69 % klientov bánk má presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V predchádzajúcom prieskume malo presný prehľad o výške týchto poplatkov až 76 % opýtaných, takže Slováci si svoje financie v čase prieskumu kontrolovali menej.