Prieskum: Čo potrebujú e-shopy na ďalší rozvoj?
Prieskum realizovali medzi prevádzkovateľmi e-shopov na Slovensku a v Českej republike.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Prevádzka e-shopu už nie je len o predaji. S rastom obratu, počtu objednávok a zákazníkov rastie aj zložitosť interných procesov. Jednoduché a oddelené riešenia prestávajú stačiť a e-shopy potrebujú na ďalší rast systémový prístup k riadeniu celej agendy. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý realizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi e-shopov na Slovensku a v Českej republike.
Dáta z prieskumu ukazujú, že menšie e-shopy najčastejšie pracujú s účtovným programom a samostatným e-mailingovým nástrojom, pri stredných a veľkých e-shopoch sa čoraz viac presadzujú komplexné podnikové informačné systémy. Takmer 70 % veľkých e-shopov využíva ERP systém, ktorý prepája obchod, financie, sklad aj ďalšie kľúčové procesy do jedného celku. Pri menších prevádzkovateľoch je tento podiel výrazne nižší, čo zodpovedá jednoduchšej prevádzke a menším nárokom na automatizáciu.
Prieskum zároveň ukazuje, že samotná existencia viacerých nástrojov nestačí. Kľúčová je ich vzájomná prepojenosť, pričom 65 % respondentov má svoje e-shopové riešenie napojené na účtovný program alebo podnikový informačný systém. Najčastejšie formou API prepojenia, ktoré umožňuje automatický prenos dát bez potreby manuálnych zásahov.
„Absencia prepojenia kľúčových systémov vedie nielen k duplicitnej práci, ale predovšetkým k vyššej chybovosti a zbytočnému zaťažovaniu ľudí rutinnými úlohami. Automatizovaný prenos objednávok, faktúr, skladových pohybov alebo platieb umožňuje firmám venovať viac času rozvoju biznisu namiesto operatívnej administratívy,“ komentuje výsledky prieskumu riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v spoločnosti Seyfor Tomáš Komárek.
Viac ako tretina respondentov podľa neho považuje ERP systémy za zbytočne drahé alebo zložité, najmä ak ich zatiaľ sami nevyužívajú. Medzi väčšími e-shopmi, ktoré už ERP majú, prevláda názor, že ide o nevyhnutný nástroj na ďalší rast a udržanie kontroly nad prevádzkou.
Hlavnou prekážkou zavedenia ERP systému nebýva samotná technológia, ale obavy z náročnej implementácie, zo zmeny zaužívaných procesov a nedostatku interných kapacít. „V skutočnosti existujú aj modulárne a škálovateľné riešenia, ktoré možno nasadzovať postupne a prispôsobiť konkrétnym potrebám e-shopu,“ dodáva Komárek. Moderné ERP systémy umožňujú začať s obmedzeným rozsahom funkcií a postupne ich rozširovať spolu s rastom firmy.
